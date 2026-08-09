Arsenal Disarankan Rekrut Kaoru Mitoma, Usai Gagal Dapat Vinicius Junior dari Real Madrid

JawaPos.com - Arsenal disarankan mempertimbangkan langkah mengejutkan dengan merekrut Kaoru Mitoma dari Brighton setelah gagal mendapatkan Vinicius Junior. Saran tersebut datang dari Tony Cascarino, mantan pemain Chelsea sekaligus pundit talkSPORT.

Vinicius sebelumnya menjadi salah satu target utama Arsenal untuk memperkuat sisi kiri serangan. Namun, rencana tersebut berakhir setelah penyerang Brasil itu menyepakati kontrak baru berdurasi enam tahun yang membuatnya bertahan di Real Madrid hingga Juni 2032.

Arsenal memang sempat melakukan pendekatan terhadap Vinicius ketika masa depan sang pemain di Santiago Bernabeu belum jelas. Ketika itu, kontrak lamanya menyisakan satu tahun dan The Gunners disebut tertarik menjadikannya sebagai salah satu pemain utama dalam proyek Mikel Arteta.

Kini, Arsenal harus melihat opsi lain. Nama Bradley Barcola, Iliman Ndiaye, Nico Williams, dan Kenan Yildiz sebelumnya dikaitkan dengan kebutuhan The Gunners di posisi sayap kiri.

Cascarino kemudian menyodorkan nama yang berbeda. Menurutnya, Mitoma layak dipertimbangkan meski usia dan riwayat cederanya menjadi catatan.

"Jika usianya sedikit lebih muda dan tidak terlalu sering mengalami cedera, saya pasti akan serius mempertimbangkannya. Menurut saya, saat Mitoma tampil sebagai pemain terbaik Brighton, kemampuannya luar biasa," ujar Cascarino.

"(Walau) musim lalu performanya kurang oke, ia mengalami beberapa kali cedera. Seingat saya, dia hanya mencetak tiga gol untuk Brighton musim lalu. Tapi dia adalah winger yang berbahaya.

"Dia selalu ingin berduel satu lawan satu dengan lawan saat di lapangan. Dan Arsenal punya kedalaman skuad di posisi itu, jadi, ya (saya akan menyarankan dia untuk bergabung dengan klub)," tambah pria bernama asli Anthony Guy Cascarino itu.

Mitoma memang mengalami musim 2025/2026 yang tidak ideal. Masalah kebugaran membuat pemain Jepang tersebut kesulitan menjaga konsistensi penampilan, tetapi reputasinya sebagai salah satu winger berbahaya di Premier League tetap bertahan.