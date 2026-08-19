Brighton Pinjam Promise David dari Union Saint-Gilloise, Peluang Transfer Permanen Terbuka Lebar

Promise David perkuat Brighton & Hove Albion dengan status pinjaman. (@officialbhafc/Instagram).
JawaPos.com - Brighton & Hove Albion resmi mendatangkan striker Timnas Kanada Promise David dari Union Saint-Gilloise dengan status pinjaman selama satu musim.
Kesepakatan itu diumumkan pada Rabu (19/8) dengan klausul kewajiban pembelian permanen jika sejumlah kondisi yang telah disepakati terpenuhi.
Transfer itu menjadi langkah penting bagi Brighton untuk memperkuat lini depan mereka. Meski nilainya tidak disebutkan secara pasti, Union Saint-Gilloise menyebut kepindahan David menghasilkan rekor biaya transfer bagi klub asal Belgia itu. Sebelumnya, pemain berusia 25 tahun itu bergabung dengan Union Saint-Gilloise pada musim panas 2024.
David langsung memberikan kontribusi besar pada musim debutnya dengan mencetak 19 gol dan membantu Union Saint-Gilloise meraih gelar liga untuk pertama kalinya dalam 90 tahun. Secara keseluruhan, David mencatatkan 41 gol dan sembilan asis dalam 82 penampilan bersama Union. Produktivitas itu membuatnya menjadi salah satu penyerang yang cukup diperhitungkan di liga Belgia dan menarik perhatian sejumlah klub Eropa.
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Direktur olahraga Brighton & Hove Albion Mike Cave mengatakan pihaknya telah memantau perkembangan David selama beberapa waktu. Menurutnya, sang penyerang memiliki karakter sebagai penyerang murni dengan kemampuan fisik yang sangat baik serta rekam jejak dalam mencetak gol.
“Promise adalah pemain yang sudah kami pantau selama beberapa waktu. Dia merupakan penyerang murni yang memiliki atribut fisik luar biasa dan rekam jejak dalam mencetak gol,” ujar Cave dikutip dari situs resmi klub.
Cave juga menilai pengalaman David di level internasional serta kompetisi Eropa dapat memberikan keuntungan bagi Brighton pada musim ini. “Pengalamannya di level internasional dan kompetisi Eropa diharapkan akan terbukti berharga bagi kami musim ini,” lanjutnya.
Brighton juga melihat usia David sebagai salah satu faktor yang membuat perekrutan tersebut lebih menarik. “Pada usia 25 tahun, dia sedang memasuki tahun-tahun terbaik dalam kariernya dan kami sangat antusias melihatnya terus berkembang di lingkungan kami,” kata Cave.
David sendiri menyambut kepindahannya ke Brighton dengan antusias. Dalam pernyataan pertamanya setelah resmi bergabung, David mengaku menyukai klub, kota, dan stadion yang akan menjadi markas barunya. “Saya senang bisa bergabung dengan Brighton. Saya menyukai kotanya, saya menyukai stadionnya. Saya tidak sabar untuk mencetak gol,” ujar David lewat akun X (dulu Twitter) Brighton.
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