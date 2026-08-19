Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga di La Liga: Los Colchoneros Buru Kemenangan di Kandang!

Atletico Madrid diunggulkan meraih kemenangan saat menjamu Malaga pada laga pembuka La Liga 2026/2027. (Atletico)
JawaPos.com — Atletico Madrid dijagokan meraih kemenangan saat menjamu Malaga pada laga pembuka La Liga 2026/2027 di Stadion Metropolitano, Kamis (20/8/2026) pukul 02.00 WIB, karena kualitas skuad dan rekor pertemuan lebih mendukung tuan rumah.
Malaga datang sebagai tim promosi setelah memenangkan playoff Segunda Division musim lalu.
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Atletico Madrid memiliki keuntungan besar karena bermain di kandang sekaligus membawa modal posisi keempat La Liga musim lalu.
Los Colchoneros masih perlu meningkatkan performa setelah tertinggal 25 poin dari Barcelona dan menelan 11 kekalahan sepanjang kompetisi domestik musim lalu.
Diego Simeone juga mendapat tambahan kekuatan setelah Atletico Madrid merekrut empat pemain pada bursa transfer musim panas.
Alejandro Grimaldo, Lee Kang-in, Morten Hjulmand, dan Cristian Romero menjadi nama baru yang diharapkan membantu Atletico Madrid memperkecil jarak dengan para pesaing gelar.
Persiapan Atletico Madrid berlangsung melalui empat pertandingan pramusim dengan catatan dua kemenangan dan dua kekalahan.
Mereka mampu mengalahkan Getafe dan Marseille, tetapi harus mengakui keunggulan dua klub Premier League, Manchester United dan Manchester City.
Musim baru membuat pertandingan ini penting bagi Atletico Madrid karena kemenangan pada pekan pertama dapat menjadi fondasi untuk mengejar target yang lebih tinggi.
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Jawa Pos
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