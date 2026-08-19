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Kamis, 20 Agustus 2026 | 00.08 WIB

LaLiga Jadi Liga Pertama di Dunia yang Gunakan Teknologi Connected Ball

LALIGA akan menjadi liga pertama di dunia yang menggunakan teknologi Connected Ball. Teknologi ini terintegrasi dengan VAR dan sistem offside otomatis. (Dok. IG @thibautcourtois) - Image

LALIGA akan menjadi liga pertama di dunia yang menggunakan teknologi Connected Ball. Teknologi ini terintegrasi dengan VAR dan sistem offside otomatis. (Dok. IG @thibautcourtois)

JawaPos.com - LaLiga sebagai salah satu liga elite Eropa, tidak mau tertinggal dari liga elite Eropa yang lain. Salah satunya dari aspek inovasi teknologi. LALIGA bakal memperkenalkan teknologi Connected Ball untuk yang pertama kali di dunia.

Teknologi ini akan dipakai bersamaan dengan VAR dan Sistem Offside Otomatis. Kolaborasi di antara LALIGA, Puma, Komite Teknis Wasit RFEF, dan Kinexon, ini intinya terletak pada sensor yang berada di dalam bola resmi Puma.

LALIGA memperkuat komitmen untuk terus mengembangkan pengalaman audiovisual dan cara penggemar, penyiar, serta platform digital mengonsumsi sepak bola,” sebut LALIGA tentang teknologi yang akan diterapkan mulai musim depan.

Keuntungan dari teknologi ini adalah membantu wasit di dalam membuat keputusan tentang offside, handball, defleksi, sepak pojok, dan sentuhan ganda. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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