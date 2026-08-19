Viral Roberto Carlos Disebut Mualaf, Benarkah Eks Bintang Real Madrid Sudah Masuk Islam?

Roberto Carlos dikabarkan menjadi mualaf setelah disebut mengucapkan syahadat. Kabar tersebut belum mendapat konfirmasi resmi dari sang legenda. (Instagram @oficialrc3)
JawaPos.com - Benarkah Roberto Carlos, eks bintang Timnas Brasil dan Real Madrid, sudah memeluk Islam?
Kabar Roberto Carlos menjadi mualaf mencuat pada 18 Agustus 2026 setelah anggota parlemen Turki Ali Sahin menyebut legenda sepak bola Brasil itu telah mengucapkan syahadat dan memilih Islam.
Kabar Roberto Carlos menjadi mualaf pertama kali mencuat lewat unggahan Ali Sahin di akun X miliknya pada 18 Agustus 2026.
Anggota parlemen Turki tersebut mengaku mendapat informasi dari tokoh Islam Brasil Syekh Jihad Hammadeh mengenai Roberto Carlos yang disebut telah memeluk Islam.
“Sheikh Jihad Hammadeh mengumumkan kabar gembira bahwa Roberto Carlos, legenda sepak bola dunia dan Brasil yang juga pernah berseragam Fenerbahce, berkontak dengannya dan empat pekan lalu mengunjunginya, mengucapkan syahadat, serta memilih Islam,” tulis Ali Sahin dalam unggahannya.
Pernyataan itu kemudian menjadi dasar beredarnya kabar Roberto Carlos sudah menjadi muslim di berbagai platform media sosial.
Baca Juga:Belum Tampil Maksimal, Pelatih Inter Miami Guillermo Hoyos Pastikan Lionel Messi dalam Kondisi Baik
Ali Sahin juga menyampaikan ucapan selamat kepada Roberto Carlos atas kabar tersebut sekaligus mendoakan dirinya dan keluarga.
“Kami mengucapkan selamat atas perjumpaan Roberto Carlos dengan Islam; kami mendoakan agar dirinya dan keluarganya diberi kehidupan yang penuh kedamaian, kesehatan, dan keberkahan,” imbuh Sahin.
Meski informasi tersebut datang dari seorang anggota parlemen Turki, status Roberto Carlos sebagai mualaf belum mendapat konfirmasi langsung dari sang legenda.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1