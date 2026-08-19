Viral Roberto Carlos Disebut Mualaf, Benarkah Eks Bintang Real Madrid Sudah Masuk Islam?

JawaPos.com - Benarkah Roberto Carlos, eks bintang Timnas Brasil dan Real Madrid, sudah memeluk Islam?

Kabar Roberto Carlos menjadi mualaf mencuat pada 18 Agustus 2026 setelah anggota parlemen Turki Ali Sahin menyebut legenda sepak bola Brasil itu telah mengucapkan syahadat dan memilih Islam.

Kabar Roberto Carlos Jadi Mualaf Bermula dari Ali Sahin Kabar Roberto Carlos menjadi mualaf pertama kali mencuat lewat unggahan Ali Sahin di akun X miliknya pada 18 Agustus 2026.

Anggota parlemen Turki tersebut mengaku mendapat informasi dari tokoh Islam Brasil Syekh Jihad Hammadeh mengenai Roberto Carlos yang disebut telah memeluk Islam.

“Sheikh Jihad Hammadeh mengumumkan kabar gembira bahwa Roberto Carlos, legenda sepak bola dunia dan Brasil yang juga pernah berseragam Fenerbahce, berkontak dengannya dan empat pekan lalu mengunjunginya, mengucapkan syahadat, serta memilih Islam,” tulis Ali Sahin dalam unggahannya.

Pernyataan itu kemudian menjadi dasar beredarnya kabar Roberto Carlos sudah menjadi muslim di berbagai platform media sosial.

Ali Sahin juga menyampaikan ucapan selamat kepada Roberto Carlos atas kabar tersebut sekaligus mendoakan dirinya dan keluarga.

“Kami mengucapkan selamat atas perjumpaan Roberto Carlos dengan Islam; kami mendoakan agar dirinya dan keluarganya diberi kehidupan yang penuh kedamaian, kesehatan, dan keberkahan,” imbuh Sahin.