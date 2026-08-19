Playoff Kualifikasi Liga Champions: Fenerbahce Diimbangi Lyon, Zagreb Ditahan Viking

JawaPos.com - Fenerbahce diimbangi Lyon, sedangkan Dinamo Zagreb ditahan imbang Viking pada leg pertama playoff Kualifikasi Liga Champions, Rabu, dikutip dari ANTARA.

Klub Liga Turki Fenerbahce harus puas bermain imbang 1-1 ketika menjamu klub Prancis Lyon pada leg pertama playoff Kualifikasi Liga Champions di Stadion Sukru Saracoglu, Istanbul, demikian catatan UEFA.

Lyon unggul terlebih dahulu melalui Lois Openda pada menit ke-40, namun Fenerbahce menyamakan kedudukan berkat gol Mason Greenwood pada menit ke-47.

Hasil imbang tersebut membuat Lyon dan Fenerbahce wajib menang pada leg kedua di Stadion Groupama, Decines-Charpieu, Rabu pekan depan.

Drama empat gol terjadi ketika klub Kroasia Dinamo Zagreb menjamu klub Viking dari Norwegia di Stadion Maksimir, Zagreb.

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Kedua tim berakhir 2-2. Dinamo unggul cepat melalui Dion Drena Beljo pada menit keenam dan Mateo Lisica pada menit ke-10, tetapi Viking menyamakan kedudukan berkat gol Peter Christiansen pada menit ke-26 dan Zlatko Tripic pada menit ke-39.

Skor tersebut membuat baik Dinamo Zagreb maupun Viking dituntut menang pada leg kedua di Stadion Viking, Stavanger, pekan depan.

Hasil imbang juga didapatkan klub Bulgaria Levski Sofia ketika berhadapan dengan tim Yunani AEK di Stadion Georgi Asparuhov, Sofia.