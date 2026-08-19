Prediksi Timnas Vietnam vs Malaysia di Piala AFF: Kim Sang-sik Waspada Lini Serang Harimau Malaya

Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik. (Dok. FB/Lien doan Bong da Viet Nam-VFF)
JawaPos.com - Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik mewaspadai lini serang Malaysia di semifinal leg kedua ASEAN Championship atau Piala AFF 2026, di My Dong National Stadium, Rabu (19/8) pukul 20.00 WIB.
Meski menang 2-0 di leg pertama, Kim Sang-sik menilai Malaysia memiliki serangan berbahaya. Mohamadou Sumareh dan Pavithran Gunalan menjadi dua pemain yang paling diwaspadai timnas Vietnam.
"Untuk berbagi sedikit tentang taktik, pada leg pertama melawan Malaysia, timnas Vietnam menghadapi banyak kesulitan dengan pemain nomor 13 dan 21 Malaysia. Mereka memiliki serangan berbahaya di sayap tengah, terutama dengan umpan silang ke dalam kotak penalti. Kami sedang berupaya untuk meningkatkan aspek-aspek ini dalam sesi latihan," kata Kim Sang-sik yang dikutip laman The Thao 247, Rabu (19/8).
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Pelatih asal Korea Selatan tersebut akan terus memperbaiki sisi penyerangan timnas Vietnam. Kim Sang-sik sedang mencari cara untuk membuat skuadnya bisa menciptakan lebih banyak peluang.
"Di lini serang, tim nasional Vietnam juga akan mencari cara untuk menerapkan taktik terbaik, mengontrol bola dengan lebih baik, terutama di kedua sisi lapangan, untuk menciptakan lebih banyak peluang mencetak gol," terang Kim Sang-sik.
Timnas Vietnam diprediksi akan kembali mengalahkan Malaysia. Mereka akan memenangkan laga tersebut dengan skor 3-2.
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Melansir Fotmob, timnas Vietnam mampu menjebol gawang malaysia dengan tiga gol. Sebab, The Golden Stars Warriors pernah mencetak tiga gol dalam dua pertandingan terakhir.
Pada 31 Maret, timnas Vietnam menang 3-1 lawan Malaysia. Dan di 2025, mereka pernah menang 3-0 saat di Piala AFF 2022.
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