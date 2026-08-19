Belum Tampil Maksimal, Pelatih Inter Miami Guillermo Hoyos Pastikan Lionel Messi dalam Kondisi Baik

JawaPos.com - Pelatih Inter Miami Guillermo Hoyos menilai Lionel Messi tampak lebih tenang begitu kembali beraktivitas dengan tim usai ditinggal mendiang ayahnya, Jorge Messi.

Ayah Messi meninggal dunia pada 8 Agustus 2026 di sebuah rumah sakit di Rosario, Argentina pada usia 68 tahun.

Messi kemudian kembali beraktivitas bersama tim pada 12 Agustus dan tampil sebagai pemain pengganti dalam pertandingan Leagues Cup menghadapi Leon. Kapten Inter Miami itu masuk pada menit ke-46 dan mendapat sambutan meriah dari para pendukung yang hadir di Nu Stadium.

Dalam wawancara yang dikutip dari ESPN, Hoyos mengatakan kondisi Messi saat ini terlihat baik dan sang pemain mulai kembali menemukan kenyamanannya ketika berada di lapangan. “Dia terlihat baik, mengekspresikan dirinya di lapangan, tempat yang sangat dia kenal, dan dia berada dalam kondisi damai,” ujar Hoyos.

Kembalinya Messi ke lapangan setelah kehilangan sang ayah juga mendapat apresiasi dari rekan setimnya. Gelandang Brasil Casemiro menyebut sikap Messi sebagai contoh bagi banyak orang, terutama karena tetap menunjukkan komitmen kepada tim di tengah masa sulit yang sedang dihadapinya.

“Dia memberikan contoh yang luar biasa. Bagaimanapun, dia pasti sedang melalui masa yang sangat sulit, tetapi komitmen yang dia tunjukkan, bukan hanya kepada para pemain tetapi juga kepada klub, sungguh luar biasa. Saya belum pernah melihat hal seperti ini sepanjang hidup saya,” kata Casemiro setelah pertandingan melawan Leon.

“Kami harus mengucapkan terima kasih, terima kasih karena dia datang ke sini, membantu kami, dan membantu klub,” lanjut Casemiro. Setelah tampil sebagai pemain pengganti ketika kalah 2-3 dari Leon, Messi kembali dipercaya sebagai starter saat Inter Miami bertandang ke markas Nashville SC. Namun, laga itu berakhir dengan kekalahan telak 1-4 bagi Inter Miami di Geodis Park.

Inter Miami dijadwalkan bertandang menghadapi Philadelphia Union pada Kamis (20/8). Hoyos pun mengkritik padatnya jadwal pertandingan yang harus dijalani para pemain. Menurut sang pelatih, waktu pemulihan yang tersedia sering kali tidak cukup, terutama ketika tim juga harus melakukan perjalanan dan bermain dalam kondisi cuaca panas serta tingkat kelembapan tinggi.