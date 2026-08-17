Lionel Messi Gagal Penalti, Inter Miami Tumbang 1-4 dari Nashville SC



JawaPos.com - Setelah gagal mengantarkan timnas Argentina memenangi final di Piala Dunia 2026, performa kapten Argentina Lionel Messi di klubnya Inter Miami CF masih belum stabil.

Bahkan, Messi tidak bisa menjadi penyelamat klubnya saat keok 1-4 dari Nashville SC di Major League Soccer (MLS).

La Pulga, julukan Messi, bahkan gagal menciptakan gol penalti pada menit ke-23. Itu menjadi kegagalan penalti pertama Messi usai Piala Dunia 2026. Ironisnya, Messi juga gagal memberi kemenangan bagi Inter dalam dua laga terakhir Herons, julukan Inter.

Diajang MLS, ini kali kedua Messi gagal menciptakan gol lewat titik penalti. Sebelumnya terjadi musim lalu saat dihabisi Charlotte FC tiga gol tanpa balas. Selain itu, Messi yang frustrasi juga meluapkan kekesalan dengan memarahi wasit.

Performa buruk Messi tersebut dikaitkan dengan sosok yang musim ini menukangi Inter, Guillermo Hoyos. Status Hoyos musim ini masih sebagai pelatih interim.

Dia tidak bisa seperti pelatih Inter yang sebelumnya dipegang Javier Mascherano.

Masche, sapaan akrab Mascherano, mampu memahami Messi.

"Hoyos pelatih yang tidak menawarkan solusi apapun untuk Messi di Inter Miami," beber analis sepak bola MLS Fernando Petrocelli, seperti dilansir di laman Diario AS.