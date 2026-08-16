Lionel Messi Gagal Eksekusi Penalti, Inter Miami Kembali Menelan Kekalahan

JawaPos.com - Lionel Messi menjalani malam yang mengecewakan bersama Inter Miami, saat gagal mengeksekusi penalti dan mencetak gol ketika Miami takluk 1-4 dari Nashville SC di Geodis Park, Sabtu (15/8).

Kekalahan tersebut menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Inter Miami setelah sebelumnya mereka juga mengalami hasil buruk di Leagues Cup.

Lionel Messi sebenarnya memiliki peluang emas untuk membawa Inter Miami menyamakan kedudukan pada menit ke-23.

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Namun, tendangan megabintang Argentina dari titik putih itu berhasil ditepis kiper Nashville Brian Schwake.

Sergio Reguilon sempat menyambar bola rebound dan memasukkannya ke gawang, tetapi gol tersebut dianulir setelah wasit melakukan peninjauan video karena adanya pelanggaran.

Kegagalan tersebut membuat catatan Messi semakin menarik perhatian.

Melansir ESPN, untuk pertama kalinya sejak 2014, dia gagal mencetak gol dari tiga penalti secara beruntun.

Sebelumnya, Messi juga gagal dalam dua kesempatan dari titik putih bersama Argentina di Piala Dunia musim panas ini, masing-masing ketika menghadapi Austria di fase grup dan Mesir di babak 16 besar.