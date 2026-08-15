Antonela Roccuzzo Dampingi Lionel Messi di Tengah Masa Berkabung

Antonela Roccuzzo beri dukungan kepada suaminya, Lionel Messi, usai ayahnya Jorge Messi meninggal dunia. (Istimewa)
JawaPos.com - Lionel Messi tengah berduka setelah sang ayah, Jorge Messi, meninggal dunia. Di tengah masa sulit tersebut, Antonela Roccuzzo memberikan dukungan kepada suaminya.
Lionel Messi sedang menghadapi salah satu periode paling berat dalam kehidupannya. Sang ayah, Jorge Messi, telah meninggal dunia dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga pemain Inter Miami tersebut.
Di tengah momen emosional tersebut, Antonela Roccuzzo turut menunjukkan dukungan kepada Messi. Istri Messi itu membagikan kembali unggahan sang suami melalui Instagram Story.
Tidak banyak kata yang dituliskan Antonela. Dia hanya menyertakan tiga emoji hati berwarna putih dalam unggahan tersebut.
Meski terlihat sederhana, gestur itu menjadi bentuk dukungan bagi Messi yang sedang menghadapi kehilangan besar.
Antonela memang dikenal selalu berada di sisi Messi dalam berbagai fase kehidupannya. Dia kembali menunjukkan perannya ketika sang suami harus menghadapi masa berkabung setelah kehilangan sosok yang sangat dekat dengannya.
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Jorge Messi memiliki peran besar dalam perjalanan Lionel Messi sejak masih kecil.
Perjalanan Messi bersama Barcelona, Timnas Argentina hingga karirnya di Amerika Serikat tidak lepas dari keberadaan Jorge di dekatnya.
Sang ayah juga pernah menjadi perwakilan Messi dan terlibat dalam berbagai urusan profesional putranya.
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