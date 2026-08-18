Julian Alvarez Tertahan di Atletico Madrid setelah Klub Menolak Permintaan Transfer

Julian Alvarez (Instagram @juliaanalvarez)
JawaPos.com – Julian Alvarez dikabarkan mengalami kekecewaan mendalam setelah Atletico Madrid menolak bernegosiasi mengenai kemungkinan kepergiannya dari klub.
Dilansir dari laman Barca Universal pada Selasa (18/8), Penyerang asal Argentina yang menjadi target Barcelona tersebut disebut sangat terpukul secara emosional karena merasa tidak memiliki jalan keluar dari situasi yang dihadapinya.
Kondisi tersebut semakin rumit setelah Atletico Madrid tetap teguh pada pendirian untuk tidak menjual Alvarez.
Orang-orang terdekat Alvarez mengungkapkan bahwa sang pemain sangat frustrasi karena Atletico Madrid tidak memberikan ruang untuk membahas kemungkinan transfernya.
Situasi semakin mengecewakan setelah permintaan Alvarez untuk bertemu dengan Miguel Ángel Gil Marín juga dilaporkan ditolak oleh pihak klub.
Alvarez disebut merasa diperlakukan tidak adil karena sebelumnya beredar kabar bahwa Atletico Madrid meminta dirinya menyampaikan pernyataan publik, tetapi kemudian menolak keinginannya untuk meninggalkan klub.
Masa depan Alvarez kini masih belum jelas, sementara waktu bursa transfer semakin terbatas dan Barcelona terus memantau situasinya.
Pemain berusia 26 tahun tersebut dinilai harus menentukan sikap apabila ingin memaksa terjadinya kepindahan, meskipun langkah tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi bagi kariernya di Atletico Madrid.
Bagi Barcelona, perkembangan tersebut menjadi tanda bahwa mereka perlu segera menyiapkan rencana alternatif apabila transfer Alvarez tidak dapat direalisasikan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!