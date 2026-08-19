Giannis Konstantelias Dijual ke Borussia Dortmund, Ratusan Suporter PAOK Salonika Duduki Stadion

JawaPos.com - Kepindahan Giannis Konstantelias ke Borussia Dortmund memicu reaksi keras dari suporter PAOK Salonika.

Ratusan pendukung klub Yunani tersebut menggelar aksi protes hingga menduduki area stadion setelah sang pemain dilepas pada bursa transfer musim panas ini.

Sekitar 400 suporter dilaporkan mendatangi Stadion Toumba pada Minggu (16/8). Mereka datang untuk menyuarakan kekecewaan terhadap keputusan manajemen PAOK yang melepas salah satu pemain terbaik hasil akademi klub.

Sebagian suporter bahkan dilaporkan masuk ke kantor PAOK yang berada di dalam kompleks stadion. Mereka menuntut penjelasan dari pemilik klub, Ivan Savvidis, terkait keputusan menjual Konstantelias ke Dortmund.

Baca Juga:Andhika Wijaya Tulis Pesan Perpisahan Usai Resmi Dipinjamkan Bali United

Konstantelias memang bukan pemain biasa bagi PAOK. Gelandang serang berusia 23 tahun itu merupakan salah satu produk akademi yang berkembang menjadi pemain penting di tim utama.

Sejak masuk ke skuad senior pada 2021, Konstantelias telah mencatatkan 44 gol dan 26 assist dalam 190 penampilan. Ia juga menjadi bagian dari skuad yang membawa PAOK meraih gelar Liga Yunani dan Piala Yunani.

Performa tersebut membuat Konstantelias menarik perhatian sejumlah klub Eropa. Pada 2024, Red Bull Salzburg sempat dikaitkan dengan sang pemain. Setahun kemudian, Stuttgart bahkan nyaris mendapatkan tanda tangannya.

Stuttgart dikabarkan telah menyiapkan transfer senilai 15 juta poundsterling atau sekitar Rp340 miliar, ditambah bonus 2 juta poundsterling dan klausul penjualan kembali 15 persen. Namun, kesepakatan tersebut akhirnya batal.