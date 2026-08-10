Arsenal Kalah 2-3 dari Borussia Dortmund dan Menelan Kekalahan Kedua Berturut-turut pada Pramusim

JawaPos.com – Arsenal mengalami kekalahan kedua berturut-turut pada pramusim setelah takluk 2-3 dari Borussia Dortmund dalam pertandingan menegangkan di Stadion Emirates.

Dilansir dari laman ESPN pada Senin (10/8), Dortmund tampil efektif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Samuele Inácio pada menit kelima sebelum Konstantinos Karetsas menggandakan skor menjelang akhir babak pertama.

Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan melalui Ethan Nwaneri setelah menerima umpan dari Christos Tzolis pada awal babak kedua.

Namun, Joane Gadou kembali membawa Dortmund unggul dua gol sebelum Viktor Gyökeres memperkecil selisih melalui tendangan penalti setelah Tzolis dijatuhkan di kotak terlarang.

Arsenal sempat mengira berhasil menyamakan kedudukan ketika Gabriel Martinelli mencetak gol pada masa tambahan waktu, tetapi gol tersebut dianulir karena offside.

Kekalahan tersebut semakin menyoroti persoalan pertahanan Arsenal menjelang musim baru, meskipun mereka menciptakan sejumlah peluang sepanjang pertandingan.

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Setelah pertandingan, kedua tim tetap menjalani adu penalti dan Arsenal berhasil menang 5-4 atas Dortmund.