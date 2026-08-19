Sesko dan De Ligt Kembali Berlatih, Manchester United Siap Sambut Laga Perdana Lawan Hull City

Benjamin Sesko dan De Ligt siap untuk latihan bersama Manchester United jelang laga perdana lawan Hull City. (Istimewa)
JawaPos.com - Manchester United mendapat kabar positif menjelang pertandingan pertama Premier League 2026/27 lawan Hull City. Dua pemain penting Benjamin Sesko dan Matthijs de Ligt telah mengikuti latihan penuh bersama tim.
Manchester United akan menghadapi Hull City pada laga pembuka musim, Sabtu (22/8). Kondisi pemain tentu menjadi perhatian karena Setan Merah ingin mengawali kompetisi dengan skuad terbaik.
De Ligt menjadi salah satu pemain yang paling dinantikan kembali.
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Bek asal Belanda itu sebelumnya harus menjalani operasi pada Mei untuk menangani cedera punggung yang dialaminya sejak November tahun lalu.
Cedera tersebut membuat De Ligt cukup lama menepi.
Dia terakhir kali memperkuat Manchester United pada 30 November dan juga harus melewatkan kesempatan tampil bersama timnas Belanda di Piala Dunia.
Kini, De Ligt sudah kembali mengikuti latihan bersama rekan-rekannya.
Kehadirannya di sesi latihan menjadi perkembangan penting bagi lini belakang Manchester United setelah menjalani proses pemulihan dalam waktu cukup panjang.
Sementara itu, Benjamin Sesko juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
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Jawa Pos
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