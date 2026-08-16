Penampilan Cunha Jadi Sorotan Usai Manchester United Dihajar AC Milan

JawaPos.com - Manchester United menutup rangkaian pramusim mereka dengan hasil mengecewakan setelah takluk 2-4 dari AC Milan di Polandia.

Setan Merah sebenarnya mengawali pertandingan dengan sangat baik. Harry Maguire membawa United unggul hanya dua menit setelah pertandingan dimulai, sebelum Patrick Dorgu kembali mencetak gol untuk membuat tim asuhan Michael Carrick memimpin 2-1.

Namun, keunggulan tersebut akhirnya runtuh pada 35 menit terakhir. Milan mencetak tiga gol dan mengubah pertandingan menjadi kemenangan meyakinkan.

Melansir The Peoples Person, di tengah penampilan buruk sejumlah pemain United, salah satu yang mendapat sorotan adalah Matheus Cunha.

Cunha Gagal Memberikan Dampak Cunha menjalani pertandingan keduanya di pramusim sekaligus menjadi penampilan pertamanya sebagai starter. Setelah tampil impresif pada paruh kedua musim lalu, ekspektasi terhadap penyerang asal Brasil tersebut cukup tinggi.

Sayangnya, ia gagal menunjukkan pengaruh yang diharapkan ketika dipercaya bermain sebagai penyerang tengah.

Cunha bahkan tidak mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Secara keseluruhan, ia hanya menyentuh bola 13 kali dan tidak menghasilkan satu pun umpan kunci.

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Dari enam umpan yang dilepaskannya kepada rekan setim, Cunha mencatat tingkat keberhasilan 75 persen. Kontribusinya dalam duel juga relatif terbatas. Ia memenangkan satu-satunya tekel yang dilakukan serta dua dari empat duel yang diikutinya.

Setelah 61 menit bermain, Cunha akhirnya ditarik keluar dan digantikan Bryan Mbeumo ketika skor masih imbang 2-2.

Masih Butuh Waktu untuk Menemukan Ritme Meski statistiknya terlihat kurang mengesankan, ada konteks yang perlu diperhatikan.

Pertandingan melawan Milan baru menjadi laga pramusim kedua Cunha, sehingga wajar jika sang penyerang masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan kembali ritme pertandingan.