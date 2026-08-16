Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs Hull City, Berikut Pilihan Carrick

JawaPos.com - Michael Carrick tampaknya tidak membutuhkan banyak waktu lagi untuk menentukan susunan pemain Manchester United pada laga pembuka Premier League atau Liga Inggris melawan Hull City.
Pertandingan melawan AC Milan di Wroclaw menjadi petunjuk penting. Berbeda dengan ketika menghadapi Leeds di Dublin, Carrick menurunkan kekuatan yang lebih mendekati tim utama.
Melansir Manchester Evening News, dengan pertandingan melawan Hull tinggal beberapa hari lagi, susunan tersebut diyakini tidak akan jauh berbeda dari pilihan Carrick pada laga pembuka musim.
Senne Lammens hampir tidak memiliki pesaing untuk posisi penjaga gawang.
Ia kembali menunjukkan kualitasnya ketika melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang Ruben Loftus-Cheek pada babak pertama melawan Milan.
Lammens diperkirakan tetap menjadi pilihan utama United di bawah mistar dan akan memulai musim sebagai kiper nomor satu.
Di lini belakang, Harry Maguire hampir pasti menjadi starter. Menariknya, Ayden Heaven justru tampaknya berada di posisi terdepan untuk mendampinginya.
Heaven tampil cukup meyakinkan sepanjang pramusim dan mendapat kesempatan bermain sejak awal melawan Milan.
Sementara itu, Leny Yoro masih menjadi opsi penting, tetapi ia juga sempat digunakan sebagai bek kanan. Lisandro Martinez belum diperkirakan menjadi starter melawan Hull karena baru terlambat bergabung dengan pramusim setelah tampil di final Piala Dunia bersama Argentina.
Martinez memang masuk melawan Milan, tetapi situasi ketika Loftus-Cheek mencetak gol keempat Milan menunjukkan bahwa ia masih membutuhkan waktu untuk kembali ke kondisi terbaik. Di sisi kiri, Luke Shaw diperkirakan tidak tergantikan.
Salah satu posisi yang masih terbuka adalah bek kanan. Noussair Mazraoui dan Diogo Dalot kembali berlatih pada waktu yang hampir bersamaan sehingga kondisi kebugaran keduanya relatif berimbang.
Namun, keputusan Carrick memainkan Dalot sejak awal melawan Milan bisa menjadi indikasi bahwa pemain Portugal tersebut memiliki sedikit keunggulan.
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Jawa Pos
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