Manchester United Tolak Lepas Bruno Fernandes, Galatasaray Siapkan Tawaran 50 Juta Euro

JawaPos.com - Manchester United mengambil sikap tegas terkait masa depan Bruno Fernandes. Setan Merah dipastikan tidak akan menerima tawaran untuk sang kapten sebelum bursa transfer musim panas ditutup pada bulan depan.

Kabar tersebut menjadi perhatian setelah beberapa klub besar Eropa mulai menunjukkan ketertarikan kepada Fernandes. Galatasaray menjadi salah satu klub yang disebut serius mempertimbangkan transfer gelandang asal Portugal tersebut.

Juventus dan AC Milan juga masuk dalam daftar klub yang disebut sedang memantau situasi pemain berusia 31 tahun itu.

Menurut laporan BBC Sport, Galatasaray bahkan telah mempertimbangkan proposal untuk Manchester United dengan nilai akhir mencapai 50 juta euro atau sekitar 42,7 juta poundsterling. Namun, rencana tersebut kemungkinan besar tidak akan berjalan mulus.

Manchester United dikabarkan sudah menyampaikan pesan yang cukup jelas. Galatasaray disebut hanya akan membuang waktu jika mencoba mengajukan tawaran untuk Fernandes karena klub tidak memiliki keinginan untuk menjualnya.

Sikap Manchester United kali ini berbeda dibandingkan musim panas tahun lalu. Saat itu, klub memberikan Fernandes kebebasan untuk menentukan masa depannya ketika Al Hilal datang dengan tawaran besar dari Liga Pro Saudi.

Fernandes kemudian mengakui bahwa keputusan tersebut membuatnya merasa terluka. Namun, situasi sekarang berubah. Manchester United ingin memastikan bahwa pemain yang menjadi kapten sekaligus salah satu pemain terpenting dalam tim tetap berada di Old Trafford.

Sampai saat ini memang belum ada tawaran resmi yang masuk untuk Fernandes. Namun, sumber klub menyebut tidak ada harga yang dianggap cukup untuk membuat Manchester United mempertimbangkan penjualan sang pemain.