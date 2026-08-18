Rekap Transfer Sementara Liga Jerman: Bayern Munchen Perkuat Lini Tengah

Ilustrasi kompetisi sepak bola Bundesliga Jerman. (Gilang Galiartha/Antara)
JawaPos.com - Bayern Munchen memperkuat lini tengah dengan mendatangkan gelandang Ismail Saibari pada bursa transfer musim panas ini.
Dilansir dari Antara, pemain tim nasional Maroko tersebut didatangkan Die Rotten dari PSV Eindhoven dengan nilai Rp 869 miliar sekaligus menjadi biaya termahal yang ditebus klub Bundesliga sejauh ini dalam bursa transfer musim panas 2026/2027.
Selain Saibari, Bayern juga menggaet bintang muda Frankfurt Nathaniel Brown serta mendatangkan pemain muda Gambinos Stars Sapoko Ndiaye.
Di pihak rival, Borussia Dortmund juga melakukan belanja besar-besaran demi bisa memperkuat skuad untuk musim ini.
Konstantinos Karetsas menjadi rekrutan termahal Dortmund sejauh ini yang menelan biaya Rp 521 miliar kala dilego dari KRC Genk.
Dortmund juga memboyong gelandang Yunani Giannis Konstantelias dari PAOK Salonika untuk memperkuat lini serang mereka.
Baca Juga:Bernardo Tavares Tak Mau Terbuai Trofi! Persebaya Surabaya Siap Ladeni Perlawanan Bhayangkara FC
Sementara RB Leipzig juga melakukan belanja besar-besaran dengan menggaet bek Burnley Maxime Esteve dengan banderol Rp 486 miliar.
Kemudian Die Rotten Bullen juga membajak gelandang Borussia Monchengladbach Rocco Reitz dengan banderol sebesar Rp 347 miliar.
VfB Stuttgart juga melakukan peremajaan skuad dengan menggaet bintang-bintang muda seperti Dzenan Pejcinovic (VfL Wolfsburg), Leo Sauer (Feyenoord), Bilal el Khannouss (Leicester).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!