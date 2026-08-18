Rekap Transfer Sementara Liga Jerman: Bayern Munchen Perkuat Lini Tengah

JawaPos.com - Bayern Munchen memperkuat lini tengah dengan mendatangkan gelandang Ismail Saibari pada bursa transfer musim panas ini.

Dilansir dari Antara, pemain tim nasional Maroko tersebut didatangkan Die Rotten dari PSV Eindhoven dengan nilai Rp 869 miliar sekaligus menjadi biaya termahal yang ditebus klub Bundesliga sejauh ini dalam bursa transfer musim panas 2026/2027.

Selain Saibari, Bayern juga menggaet bintang muda Frankfurt Nathaniel Brown serta mendatangkan pemain muda Gambinos Stars Sapoko Ndiaye.

Di pihak rival, Borussia Dortmund juga melakukan belanja besar-besaran demi bisa memperkuat skuad untuk musim ini.

Konstantinos Karetsas menjadi rekrutan termahal Dortmund sejauh ini yang menelan biaya Rp 521 miliar kala dilego dari KRC Genk.

Dortmund juga memboyong gelandang Yunani Giannis Konstantelias dari PAOK Salonika untuk memperkuat lini serang mereka.

Sementara RB Leipzig juga melakukan belanja besar-besaran dengan menggaet bek Burnley Maxime Esteve dengan banderol Rp 486 miliar.

Kemudian Die Rotten Bullen juga membajak gelandang Borussia Monchengladbach Rocco Reitz dengan banderol sebesar Rp 347 miliar.