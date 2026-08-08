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Risma Azzah Fatin
Minggu, 9 Agustus 2026 | 05.44 WIB

Luis Díaz Bersinar Saat Bayern München Tekuk Aston Villa dalam Laga Pramusim di Hong Kong

Luis Diaz (Flashscore) - Image

Luis Diaz (Flashscore)

JawaPos.com – Bayern München meraih kemenangan 2-1 atas Aston Villa dalam pertandingan persahabatan pramusim di Hong Kong.

Dilansir dari laman Flashscore pada Sabtu (8/8), Luis Díaz menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian setelah mencetak gol indah untuk memperbesar keunggulan Bayern pada babak kedua.

Pertandingan tersebut disaksikan sekitar 38.000 penonton di Stadion Kai Tak, yang mayoritas memberikan dukungan kepada Bayern.

Bayern membuka keunggulan pada menit ke-37 melalui sundulan Kim Min-jae yang memanfaatkan tendangan bebas dari sisi lapangan. Setelah memasukkan sejumlah pemain utama pada babak kedua, Bayern meningkatkan tekanan dan Díaz sempat memiliki peluang yang tembakannya diblok di garis gawang.

Pemain asal Kolombia tersebut kemudian menggandakan keunggulan Bayern pada menit ke-73 melalui aksi individu dari sisi kiri sebelum melepaskan tembakan melengkung yang membentur mistar dan masuk ke gawang.

Aston Villa memperkecil ketertinggalan pada menit ke-83 melalui Joao Gomes yang melepaskan tembakan dari luar kotak penalti dan tidak mampu dihentikan Manuel Neuer.

Bayern akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang meskipun harus menghadapi tekanan pada akhir pertandingan.

Pelatih Bayern, Vincent Kompany, mengaku terkesan dengan penampilan para pemainnya meskipun sejumlah pemain utama tidak ikut dalam perjalanan ke Hong Kong.

Diketahui bahwa Aston Villa selanjutnya akan menghadapi Paris Saint-Germain pada Piala Super Eropa sebelum memulai perjalanan di Liga Primer Inggris dengan bertandang ke Brighton pada 23 Agustus.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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