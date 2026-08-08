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Sabtu, 8 Agustus 2026 | 17.15 WIB

Kim Min-jae Traktir Pemain Bayern Kuliner Khas Korea di Jeju, Ada Kimchi atau Bibimbap?

Kim Min-jae menciptakan momen spesial dengan mentraktir pemain Bayern kuliner khas Korea, dakgangjeong dan yasik, di Jeju. (Dok. Bundesliga) - Image

Kim Min-jae menciptakan momen spesial dengan mentraktir pemain Bayern kuliner khas Korea, dakgangjeong dan yasik, di Jeju. (Dok. Bundesliga)

JawaPos.com - Bayern Munchen mengakhiri tur pramusim di Korea Selatan (Korsel) bukan dengan kemenangan 2-1 atas Jeju SK di Jeju World Cup Stadium pada Selasa (4/8) waktu setempat. Melainkan juga dengan acara traktiran bek tengah Bayern berkebangsaan Korsel, Kim Min-jae, kepada rekan setimnya malam itu juga.

Dilansir dari Bavarian Football Work, Kim memesan makanan khas Korsel berupa ayam goreng tradisional Negeri Ginseng bernama dakgangjeong. Selain itu, Kim juga membelikan camilan khas malam hari di Korsel, yasik, yang dimakan dengan ayam.

”Sebagai orang asli Korea (Korsel), aku ingin menciptakan momen yang spesial bagi rekan-rekanku. Aku berharap setelah ini mereka akan selalu mengingatnya,” tutur Kim seperti dikutip dari Sport Bild dalam lanjutan tur pramusim di Hongkong kemarin (7/8). 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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