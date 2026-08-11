Aston Villa Serius Kejar Gelandang Bayern Munchen Joao Palhinha

JawaPos.com - Aston Villa bergerak mencari tambahan kekuatan di lini tengah. Klub Premier League tersebut tengah melakukan pembicaraan dengan Bayern Munchen untuk mendatangkan Joao Palhinha pada bursa transfer musim panas ini.

Ketertarikan Aston Villa terhadap gelandang Bayern Munchen Joao Palhinha muncul setelah Amadou Onana mengalami cedera anterior cruciate ligament (ACL) lutut kanan saat membela Belgia di Piala Dunia.

Kondisi tersebut membuat Aston Villa perlu mencari pemain yang bisa menambah kekuatan di sektor tengah.

Joao Palhinha kemudian masuk dalam daftar incaran. Gelandang asal Portugal itu dianggap memiliki karakter permainan yang sesuai dengan kebutuhan tim asuhan Unai Emery.

Pemain berusia 31 tahun tersebut belum menentukan masa depannya. Namun, menurut sumber yang dekat dengannya, Palhinha terbuka dengan kemungkinan pindah ke Villa Park.

Aston Villa bahkan disebut sebagai salah satu opsi terbaik bagi sang pemain jika ia meninggalkan Bayern.

Bayern Munchen juga tidak menutup kemungkinan untuk melepas Palhinha. Klub raksasa Bundesliga itu bersedia mendengarkan tawaran setelah sang pemain belum mampu mendapatkan posisi utama secara konsisten sejak bergabung pada 2024.

Bayern sebelumnya mengeluarkan dana sekitar 47,4 juta poundsterling untuk memboyong Palhinha dari Fulham. Namun, perjalanan pemain tersebut di Allianz Arena belum berjalan seperti yang diharapkan.