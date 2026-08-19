Roberto Carlos Dikabarkan Masuk Islam, Legenda Sepak Bola Brasil Disebut Sudah Bersyahadat

Beredar kabar legenda sepak bola Brasil Roberto Carlos masuk Islam. (Northern Magazine)
JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola. Legenda Brasil dan Real Madrid Roberto Carlos dilaporkan telah memeluk Islam setelah mengucapkan syahadat sekitar empat pekan lalu.
Namun, kabar tersebut sejauh ini masih berupa klaim yang disampaikan pihak lain dan belum disertai pernyataan langsung dari Roberto Carlos.
Kabar itu mencuat setelah Sheikh Jihad Hammadeh, tokoh komunitas Muslim di Brasil, disebut mengungkap bahwa mantan bek kiri Brasil tersebut telah lama berkomunikasi dengannya.
Roberto Carlos bahkan diklaim mendatangi Hammadeh di Brasil sekitar empat minggu sebelum kabar tersebut beredar.
Dalam pertemuan itu, Roberto Carlos disebut mengucapkan dua kalimat syahadat dan memilih Islam.
Informasi tersebut kemudian ikut disebarkan oleh Ali Sahin, anggota parlemen Turki dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party), melalui unggahan di media sosial.
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"Kami Datang Bersama dengan Perwakilan Komunitas Islam di Brasil. Pemain Sepak Bola Legendaris Roberto CARLOS Menjadi Muslim..." demikian narasi yang diunggah oleh Ali Sahin.
Dalam unggahan tersebut, Sahin juga menyebut pertemuannya dengan sejumlah perwakilan komunitas Islam di Brasil.
Dia mengatakan salah satu tokoh yang ditemuinya adalah Sheikh Jihad Hammadeh, yang tinggal di Sao Paulo dan disebut masuk dalam daftar 500 tokoh paling berpengaruh di dunia Islam.
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