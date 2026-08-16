Prediksi Malaysia vs Vietnam di Piala AFF 2026: The Golden Star Warriors Dijagokan

JawaPos.com - Vietnam lebih diunggulkan saat menghadapi Malaysia pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026 di Stadion Kuala Lumpur, Minggu (16/8). The Golden Star Warriors datang dengan kondisi skuad yang lebih meyakinkan, sedangkan Malaysia harus menghadapi sejumlah masalah pemain sebelum pertandingan.

Malaysia akan bertindak sebagai tuan rumah dalam laga yang dimulai pukul 20.00 WIB. Dukungan publik sendiri menjadi salah satu modal Harimau Malaya untuk meredam Vietnam yang berstatus juara bertahan.

Persoalan terbesar Malaysia berada pada kondisi skuad. Sejumlah pemain pilar, yakni Endrick dos Santos, Jimmy Raymond, Fazrul Amir Zaman, dan Aliff Haiqal Lau, harus absen karena cedera.

Wan Kuzain juga tidak tersedia setelah kembali ke klubnya di Amerika Serikat, Sporting JAX, sesuai kesepakatan federasi dengan klub. Pelatih Malaysia Tan Cheng Hoe juga masih menghadapi tanda tanya mengenai kondisi Engku Nur Shakir dan Mahamadou Sumareh.

Situasi tersebut membuat Vietnam berada dalam posisi lebih menguntungkan. Tim asuhan Kim Sang Sik datang dengan skuad yang relatif lebih siap sekaligus membawa catatan pertemuan yang lebih baik dalam beberapa tahun terakhir.

Vietnam memang mendominasi pertemuan terakhir kedua tim. Malaysia belum mampu mengalahkan The Golden Star Warriors dalam sejumlah pertemuan terakhir, termasuk dua laga terakhir pada Kualifikasi Piala Asia 2027 yang berakhir dengan kemenangan Vietnam.

Namun, rekor tersebut bukan berarti Malaysia tidak memiliki alasan untuk percaya diri. Justru sejarah semifinal Piala AFF menunjukkan Harimau Malaya pernah dua kali menyingkirkan Vietnam dalam dua edisi sebelumnya ketika keduanya bertemu di empat besar.

Pada semifinal Piala AFF 2010, Malaysia menang 2-0 pada leg pertama. Safee Sali mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut sebelum kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg kedua.

Empat tahun kemudian, situasinya berbeda. Malaysia kalah 1-2 dari Vietnam pada leg pertama semifinal Piala AFF 2014, tetapi mampu bangkit pada leg kedua dengan kemenangan 4-2.