Cong An Hanoi FC Ukir Sejarah di ACLE meski Tanpa 7 Pemain Timnas Vietnam

JawaPos.com - Cong An Hanoi FC mencatatkan sejarah dengan memastikan tiket ke babak utama AFC Champions League Elite (ACLE) 2026/27.

Kepastian tersebut diraih setelah klub asal Vietnam Cong An Hanoi FC menyingkirkan wakil Australia Adelaide United.

Kelolosan Cong An Hanoi FC menjadi perhatian karena mereka tidak tampil dengan kekuatan terbaik. Klub tersebut harus menjalani pertandingan penting di Asia ketika tujuh pemainnya sedang membela Timnas Vietnam di Piala AFF.

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Jadwal ACLE yang berbarengan dengan Piala AFF membuat Cong An Hanoi dan Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) harus menentukan prioritas. Dalam situasi tersebut, agenda tim nasional menjadi pilihan utama.

Cong An Hanoi harus tampil tanpa tujuh pemain yang dipanggil memperkuat Vietnam. Klub hanya mendapatkan izin untuk mempertahankan dua pemain, yakni Nguyen Filip dan Cao Pendant Quang Vinh.

Kondisi tersebut membuat perjalanan Cong An Hanoi menuju babak utama ACLE tidak mudah. Apalagi, mereka menghadapi Adelaide United yang merupakan salah satu klub kuat dari Australia.

Komposisi skuad Cong An Hanoi dalam pertandingan tersebut didominasi pemain asing. Mereka menurunkan tujuh pemain asing dan empat pemain Vietnam.

Dari empat pemain Vietnam tersebut, tiga di antaranya merupakan pemain keturunan. Mereka adalah Leygley Adou yang memiliki darah Prancis-Vietnam, Nguyen Filip dengan latar belakang Republik Ceko-Vietnam, serta Cao Pendant Quang Vinh yang memiliki darah Prancis-Vietnam.