Barcelona Sepakat Biaya Transfer Rodri dari Manchester City

JawaPos.com - Barcelona semakin dekat untuk mendapatkan salah satu gelandang terbaik dunia. Menurut informasi yang diperoleh talkSPORT, Blaugrana telah mencapai kesepakatan biaya transfer dengan Manchester City untuk mendatangkan Rodri.
Nilai transfernya disebut mencapai sekitar GBP 65,3 juta. Rodri juga dikabarkan bakal menandatangani kontrak berdurasi empat tahun bersama Barcelona.
Jika kesepakatan tersebut benar-benar rampung, berakhir sudah perjalanan tujuh tahun gelandang Spanyol itu bersama Manchester City.
Negosiasi antara Barcelona dan City berlangsung intens dalam beberapa hari terakhir. Pembicaraan bahkan terus berlanjut sejak akhir pekan lalu hingga pekan ini untuk menyelesaikan kepindahan Rodri ke Camp Nou.
Situasi ini cukup menarik karena Rodri sebelumnya lebih sering dikaitkan dengan Real Madrid.
Los Blancos sempat membuka pembicaraan dengan City untuk memboyong gelandang berusia 30 tahun tersebut. Namun, Barcelona kemudian masuk dalam persaingan dan berhasil mendapatkan keinginan sang pemain.
Melansir Talksport, agen Rodri, Pablo Barquero, bahkan mengungkapkan bahwa kliennya telah memberi tahu Barcelona mengenai pilihannya.
“Sebagai bentuk penghormatan kepada Madrid, karena mereka telah bersikap baik, Rodri memberi tahu mereka bahwa keputusannya adalah bergabung dengan Barca,” kata Barquero.
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Keputusan tersebut membuat Barcelona berada di posisi terdepan untuk mendapatkan pemain yang kontraknya bersama City sebenarnya tinggal menyisakan satu tahun.
Kepergian Rodri tentu menjadi pukulan besar bagi Manchester City.
Selama tujuh musim di Etihad, mantan pemain Atlético Madrid tersebut berkembang menjadi salah satu pemain terpenting dalam sistem permainan City. Perannya di lini tengah juga menjadi salah satu fondasi keberhasilan klub meraih berbagai trofi.
Situasinya semakin menarik karena City baru saja mendatangkan Elliot Anderson dari Nottingham Forest dengan biaya GBP 116 juta.
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