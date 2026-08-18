Manchester City Incar Ayyoub Bouaddi untuk Isi Posisi yang Rodri

JawaPos.com - Manchester City mulai bergerak serius di bursa transfer setelah Rodri semakin dekat dengan kepindahan ke Barcelona. Klub berjuluk The Citizens itu kini mengincar gelandang muda Lille, Ayyoub Bouaddi, sebagai salah satu calon pengganti sang pemain Spanyol.

Manchester City disebut sudah berada dalam tahap negosiasi lanjutan dengan Lille untuk mendapatkan Bouaddi. Mereka bahkan ingin menyelesaikan transfer tersebut dalam pekan ini.

Namun, Lille tidak akan melepas pemain berusia 18 tahun itu dengan harga murah. Klub Prancis tersebut kabarnya mematok nilai transfer 100 juta euro atau sekitar 85,6 juta poundsterling. Jika dikonversikan, nilainya mencapai sekitar Rp1,5 triliun.

Bouaddi memang sedang menjadi salah satu gelandang muda yang paling menarik perhatian di Eropa. Perkembangannya semakin mencuri perhatian setelah tampil bersama Timnas Maroko di Piala Dunia musim panas ini.

Ia menjadi starter dalam lima dari enam pertandingan Maroko pada turnamen tersebut. Maroko sendiri berhasil melangkah hingga babak perempat final.

Performa Bouaddi bukan satu-satunya alasan Manchester City tertarik. Namanya sudah mulai dikenal ketika membantu Lille mengalahkan Real Madrid di Liga Champions pada 2024.

Kariernya bersama Lille juga berkembang sangat cepat. Bouaddi menjalani debut di tim utama pada Oktober 2023, hanya beberapa hari setelah merayakan ulang tahun ke-16.

Sejak saat itu, ia terus mendapatkan kepercayaan untuk bermain di level tertinggi. Bouaddi kini telah mencatatkan 88 penampilan bersama Lille dan turut membantu klub tersebut finis di posisi ketiga Ligue 1 musim lalu.