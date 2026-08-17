Sukses Capai Kesepakatan dengan Manchester City, Rodri Selangkah Lagi Gabung Barcelona

Rodri dikabarkan segera pergi dari Manchester City untuk bergabung dengan Barcelona. (Bein Sports)
JawaPos.com - Barcelona dikabarkan sukses mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk merekrut kapten tim nasional Spanyol, Rodri, pada bursa transfer musim 2026.
Berdasarkan sejumlah laporan termasuk The Athletic pada Senin, transfer Rodri bernilai sekitar 65 juta pound sterling atau sekitar Rp1,4 triliun.
Gelandang berusia 30 tahun itu dikabarkan akan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun bersama Barcelona. Proses transfer Rodri ke Camp Nou diperkirakan rampung dalam beberapa hari ke depan.
Rodri menjadi salah satu pemain penting dalam kesuksesan Manchester City selama tujuh musim terakhir. Ia bergabung dengan The Citizens dari Atletico Madrid pada 2019 dengan biaya transfer yang saat itu mencapai rekor klub sebesar 62,8 juta pound sterling.
Selama memperkuat Man City, Rodri mencatatkan 298 penampilan dan membantu klub meraih 12 trofi utama. Koleksi tersebut mencakup empat gelar Liga Inggris, dua Piala FA, tiga Piala Liga Inggris, serta Liga Champions 2022/23.
Rodri juga meraih penghargaan Ballon d'Or pada 2024 setelah tampil impresif bersama Manchester City dan tim nasional Spanyol.
Karier Rodri bersama Manchester City sempat terganggu cedera. Ia melewatkan sebagian besar musim 2024/25 akibat cedera lutut serius.
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Jawa Pos
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