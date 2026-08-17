Sepakat! Barcelona Datangkan Rodri dari Manchester City, Nilai Transfer Capai Rp1,5 Triliun

JawaPos.com - Barcelona selangkah lagi mendapatkan gelandang Manchester City Rodri. Blaugrana telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Manchester City untuk transfer pemain asal Spanyol tersebut dengan nilai mencapai €76,5 juta atau sekitar Rp1,5 triliun.

"Barcelona telah mencapai kesepakatan prinsip senilai €76,5 juta (sekitar Rp1,57 triliun) dengan Manchester City untuk transfer Rodri," tulis laporan The New York Times (17/8).

Manchester City akan menerima biaya awal sebesar €60 juta atau sekitar Rp1,1 triliun untuk gelandang tengah tersebut. Selain itu, terdapat tambahan lebih dari €11 juta yang dinilai dapat dicapai.

Dengan demikian, Manchester City diperkirakan setidaknya akan menerima €71,5 juta dari kepindahan Rodri. Nilai tersebut menjadi cukup signifikan mengingat kontrak pemain berusia 30 tahun itu bersama The Citizens tinggal menyisakan kurang dari 12 bulan.

Persoalan personal terms juga diperkirakan tidak akan menjadi kendala. Barcelona telah menyiapkan kontrak berdurasi empat tahun untuk Rodri.

Rodri menjadi salah satu pemain penting dalam kesuksesan Timnas Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026. Penampilannya di turnamen tersebut bahkan membuatnya meraih penghargaan Golden Ball.

Barcelona sebelumnya telah mengajukan tawaran sekitar €45 juta ditambah bonus untuk Rodri pada 7 Agustus. Namun, klub asal Catalunya itu mengetahui bahwa Manchester City menginginkan nilai mendekati €80 juta untuk melepas sang gelandang.

Rodri sendiri lebih memilih pindah ke Camp Nou dibandingkan klub lainnya. Real Madrid juga sempat menjajaki kemungkinan mendatangkan kapten Timnas Spanyol tersebut pada musim panas ini.

Kontrak Rodri di Manchester City memasuki 12 bulan terakhir dan sang pemain belum menunjukkan keinginan untuk memperpanjang masa baktinya bersama klub Inggris tersebut.