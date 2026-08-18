Mata Jose Mourinho Tampak Lebam, Ternyata Ini Penyebabnya

JawaPos.com - José Mourinho mencuri perhatian bahkan sebelum Real Madrid memainkan pertandingan persahabatan melawan Schalke 04 di Veltins-Arena.

Bukan karena keputusan taktik atau susunan pemain, melainkan karena kondisi wajahnya. Pelatih asal Portugal tersebut terlihat mengalami memar cukup mencolok di sekitar mata kanannya.

Penampilan itu tentu langsung memunculkan pertanyaan. Namun, penyebabnya ternyata jauh lebih sederhana daripada yang mungkin dibayangkan.

Bola mengenai wajah Mourinho Melansir Bein Sports, memar tersebut ternyata merupakan akibat dari sebuah kecelakaan dalam sesi latihan Real Madrid sebelum bertolak ke Jerman.

Mourinho sedang mengamati latihan ketika sebuah bola melayang ke arahnya dan mengenai wajahnya secara langsung.

Masalahnya, saat kejadian itu Mourinho sedang mengenakan kacamata.

Benturan bola dengan kacamata menyebabkan area di sekitar mata kanannya mengalami cedera dan meninggalkan memar yang masih terlihat ketika ia tiba di stadion untuk pertandingan melawan Schalke.

Meski tampak cukup mengkhawatirkan, cedera tersebut tidak serius.