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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 18 Agustus 2026 | 14.54 WIB

Hasil Coppa Italia 2026: Sassuolo Menang Telak, Lazio Tumbang di Kandang!

Lazio harus kalah dari Mantova 0-2 pada babak 32 besar Coppa Italia 2026/2027. (Lazio) - Image

Lazio harus kalah dari Mantova 0-2 pada babak 32 besar Coppa Italia 2026/2027. (Lazio)

JawaPos.com — Sassuolo, Cremonese, dan Palermo meraih kemenangan pada babak 32 besar Coppa Italia 2026/2027, sedangkan Lazio justru tersingkir setelah kalah 0-2 dari Mantova di kandang sendiri pada Senin (17/8/2026) malam waktu setempat.

Sassuolo menang 3-0 atas Cesena, sementara Jay Idzes hanya menjadi pemain cadangan.

Sassuolo melaju setelah tampil dominan sepanjang pertandingan di Mapei Stadium, Sassuolo. Kemenangan tiga gol tanpa balas itu sekaligus memastikan langkah Sassuolo menuju babak berikutnya Coppa Italia 2026/2027.

Tanpa Jay Idzes yang tidak dimainkan, Sassuolo tetap mampu menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal.

Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui Cristian Volpato yang menyelesaikan umpan Simone Cinquegrano.

Volpato melepaskan tembakan kaki kanan yang bersarang di gawang Cesena. Gol tersebut membuat Sassuolo unggul 1-0 dan semakin percaya diri mengendalikan permainan.

Sassuolo Sudah Unggul Dua Gol di Babak Pertama

Sassuolo terus menekan setelah membuka keunggulan. Sejumlah peluang kembali diciptakan tuan rumah, tetapi belum menghasilkan gol tambahan hingga pertandingan mendekati jeda.

Keunggulan Sassuolo akhirnya bertambah pada menit ke-45. Vasilie Adzic mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan umpan Josh Doig, sehingga Sassuolo menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.

Memasuki babak kedua, Sassuolo tidak mengendurkan tekanan meski sudah memimpin dua gol. Cesena kesulitan menemukan celah untuk membalikkan keadaan karena tuan rumah tetap memegang kendali permainan.

Editor: Banu Adikara
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