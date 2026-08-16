Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Minggu, 16 Agustus 2026 | 15.13 WIB

Ciro Immobile Pensiun di Usia 36 Tahun, Cedera Paha Jadi Penyebab

Ciro Immobile memutuskan pensiun dari sepak bola di usia 36 tahun setelah tak kunjung sembuh dari cedera paha. (Dok. Ciro Immobile) - Image

Ciro Immobile memutuskan pensiun dari sepak bola di usia 36 tahun setelah tak kunjung sembuh dari cedera paha. (Dok. Ciro Immobile)

JawaPos.com - Usianya 36 tahun. Belum tua-tua amat bagi mantan penyerang SS Lazio dan timnas Italia Ciro Immobile terus berkarier di dunia sepak bola.

Tetapi, kemarin WIB (15/8), Immobile membuat keputusan terpenting dalam kariernya. Dia memutuskan pensiun.

Attaccante peraih empat kali Capocannoniere Serie A tersebut mengakhiri kariernya setelah terakhir memperkuat Paris FC musim lalu. King Ciro -julukan Immobile- gantung sepatu setelah tak kunjung sembuh dari cedera paha.

”Ini saatnya berhenti. Bukan keputusan yang mudah karena aku sangat mencintai sepak bola,” ucap Immobile dalam kata-kata perpisahan yang diunggah di akun media sosialnya dikutip dari La Gazzetta dello Sport.

”Jangan bersedih untukku. Aku punya banyak rencana untuk masa depan. Sudah sepatutnya aku menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluargaku,” imbuhnya. 

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ciro Immobile Resmi Pensiun, Lazio dan Paris FC Ucapkan Terima Kasih - Image
Sepak Bola Dunia

Ciro Immobile Resmi Pensiun, Lazio dan Paris FC Ucapkan Terima Kasih

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21.36 WIB

AC Milan Pertimbangkan Nasib Santiago Gimenez usai Diminati FC Porto dan Lazio - Image
Sepak Bola Dunia

AC Milan Pertimbangkan Nasib Santiago Gimenez usai Diminati FC Porto dan Lazio

Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.22 WIB

Lazio Incar Santiago Gimenez, Gennaro Gattuso Jadikan Striker AC Milan Target Utama - Image
Sepak Bola Dunia

Lazio Incar Santiago Gimenez, Gennaro Gattuso Jadikan Striker AC Milan Target Utama

Sabtu, 25 Juli 2026 | 00.03 WIB

Terpopuler

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan - Image
1

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

2

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

3

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

4

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya

9

Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar

10

5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore