Ciro Immobile Pensiun di Usia 36 Tahun, Cedera Paha Jadi Penyebab

Ciro Immobile memutuskan pensiun dari sepak bola di usia 36 tahun setelah tak kunjung sembuh dari cedera paha. (Dok. Ciro Immobile)
JawaPos.com - Usianya 36 tahun. Belum tua-tua amat bagi mantan penyerang SS Lazio dan timnas Italia Ciro Immobile terus berkarier di dunia sepak bola.
Tetapi, kemarin WIB (15/8), Immobile membuat keputusan terpenting dalam kariernya. Dia memutuskan pensiun.
Attaccante peraih empat kali Capocannoniere Serie A tersebut mengakhiri kariernya setelah terakhir memperkuat Paris FC musim lalu. King Ciro -julukan Immobile- gantung sepatu setelah tak kunjung sembuh dari cedera paha.
”Ini saatnya berhenti. Bukan keputusan yang mudah karena aku sangat mencintai sepak bola,” ucap Immobile dalam kata-kata perpisahan yang diunggah di akun media sosialnya dikutip dari La Gazzetta dello Sport.
”Jangan bersedih untukku. Aku punya banyak rencana untuk masa depan. Sudah sepatutnya aku menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluargaku,” imbuhnya.
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Jawa Pos
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