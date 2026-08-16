Ciro Immobile Pensiun di Usia 36 Tahun, Cedera Paha Jadi Penyebab

JawaPos.com - Usianya 36 tahun. Belum tua-tua amat bagi mantan penyerang SS Lazio dan timnas Italia Ciro Immobile terus berkarier di dunia sepak bola.

Tetapi, kemarin WIB (15/8), Immobile membuat keputusan terpenting dalam kariernya. Dia memutuskan pensiun.

Attaccante peraih empat kali Capocannoniere Serie A tersebut mengakhiri kariernya setelah terakhir memperkuat Paris FC musim lalu. King Ciro -julukan Immobile- gantung sepatu setelah tak kunjung sembuh dari cedera paha.

”Ini saatnya berhenti. Bukan keputusan yang mudah karena aku sangat mencintai sepak bola,” ucap Immobile dalam kata-kata perpisahan yang diunggah di akun media sosialnya dikutip dari La Gazzetta dello Sport.