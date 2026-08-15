Ciro Immobile Resmi Pensiun, Lazio dan Paris FC Ucapkan Terima Kasih

Ciro Immobile putuskan pensiun. (Dok. Ciro Immobile)
JawaPos.com - Ciro Immobile memutuskan pensiun dari sepak bola. Ia mengakhiri karirnya pada usia 36 tahun setelah menjalani 650 pertandingan sejak bermain untuk pertama kalinya bersama Sorrento.
Timnya saat ini, Paris FC mengumumkan pensiunnya Ciro Immobile. Melalui sosial media, pihak klub menyebutnya sebagai legenda yang meninggalkan kenangan manis untuk generasi selanjutnya.
"Ciro Immobile adalah legenda Paris FC. Setelah 650 pertandingan, lebih dari 320 gol, dan berbagai trofi atas namanya, @ciroimmobile17 mengakhiri kariernya yang luar biasa. Seorang pemain luar biasa yang akan meninggalkan jejaknya pada beberapa generasi," tulis Paris FC di Instagram.
Immobile datang dari Bologna dengan status bebas transfer ke Paris FC pada musim lalu. Melansir Transfermarkt, ia mencatatkan 13 pertandingan dengan mencetak dua gol dan dua assist di semua kompetisi.
Lazio sebagai mantan tim Ciro mengucapkan terima kasih di sosial medianya. "Terima kasih, Ciro. Seorang legenda," tulis Lazio di Instagram.
Ciro bergabung dengan Lazio pada musim 2016/2017. Penyerang timnas Italia tersebut mencatatkan 340 pertandingan dengan mencetak 207 gol dan 55 assist hingga musim 2023/2024.
Berbagai gelar sudah dicicipinya bersama Lazio. Gelar tersebut adalah dua trofi Italian Super Cup dan satu gelar Italian Super Cup. Bahkan, ia meraih Golden Boot pada musim 2019/2020 setelah mencetak 36 gol untuk Lazio.
Tidak hanya Lazio, Ciro pernah meraih meraih gelar bersama dua tim lainnya. Mantan pemain Sevilla tersebut meraih satu gelar German Super Cup di Borussia Dortmund. Dan di Besiktas, ia mendapatkan gelar Turkish Super Cup.
Sementara di level tim nasional, Ciro juga memiliki gelar. Di timnas Italia, ia berhasil memberikan gelar Piala Eropa 2021.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati