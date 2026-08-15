Ciro Immobile Resmi Pensiun, Lazio dan Paris FC Ucapkan Terima Kasih

JawaPos.com - Ciro Immobile memutuskan pensiun dari sepak bola. Ia mengakhiri karirnya pada usia 36 tahun setelah menjalani 650 pertandingan sejak bermain untuk pertama kalinya bersama Sorrento.

Baca Juga:AC Milan Pertimbangkan Nasib Santiago Gimenez usai Diminati FC Porto dan Lazio

Paris FC umumkan pensiun Ciro Immobile Timnya saat ini, Paris FC mengumumkan pensiunnya Ciro Immobile. Melalui sosial media, pihak klub menyebutnya sebagai legenda yang meninggalkan kenangan manis untuk generasi selanjutnya.

"Ciro Immobile adalah legenda Paris FC. Setelah 650 pertandingan, lebih dari 320 gol, dan berbagai trofi atas namanya, @ciroimmobile17 mengakhiri kariernya yang luar biasa. Seorang pemain luar biasa yang akan meninggalkan jejaknya pada beberapa generasi," tulis Paris FC di Instagram.

Immobile datang dari Bologna dengan status bebas transfer ke Paris FC pada musim lalu. Melansir Transfermarkt, ia mencatatkan 13 pertandingan dengan mencetak dua gol dan dua assist di semua kompetisi.

Lazio ucapkan terima kasih Lazio sebagai mantan tim Ciro mengucapkan terima kasih di sosial medianya. "Terima kasih, Ciro. Seorang legenda," tulis Lazio di Instagram.

Ciro bergabung dengan Lazio pada musim 2016/2017. Penyerang timnas Italia tersebut mencatatkan 340 pertandingan dengan mencetak 207 gol dan 55 assist hingga musim 2023/2024.

Berbagai gelar sudah dicicipinya bersama Lazio. Gelar tersebut adalah dua trofi Italian Super Cup dan satu gelar Italian Super Cup. Bahkan, ia meraih Golden Boot pada musim 2019/2020 setelah mencetak 36 gol untuk Lazio.

Deretan gelar Ciro Immobile Tidak hanya Lazio, Ciro pernah meraih meraih gelar bersama dua tim lainnya. Mantan pemain Sevilla tersebut meraih satu gelar German Super Cup di Borussia Dortmund. Dan di Besiktas, ia mendapatkan gelar Turkish Super Cup.