Lazio Dipermalukan Mantova dan Tersingkir dari Coppa Italia, Gattuso Mulai Tertekan

JawaPos.com - Awal perjalanan Gennaro Gattuso bersama Lazio tidak berjalan sesuai harapan. Lazio harus tersingkir dari Coppa Italia setelah secara mengejutkan kalah dari Mantova di Stadion Olimpico, Minggu (16/8/2026).

Hasil tersebut menjadi pukulan cukup keras bagi Lazio. Apalagi, mereka sebelumnya menjalani pramusim dengan catatan sempurna. Seluruh pertandingan uji coba berhasil dimenangkan sehingga ada optimisme tinggi menyambut musim baru.

Namun, penampilan Lazio berubah ketika memasuki pertandingan resmi pertama. Menghadapi Mantova, tim besutan Gattuso justru gagal menunjukkan permainan yang diharapkan dan harus menerima kenyataan tersingkir lebih awal dari Coppa Italia.

Gattuso pun mengakui bahwa kekalahan tersebut menjadi pukulan telak. Pelatih asal Italia itu tentu memiliki banyak pekerjaan rumah sebelum Lazio menjalani kompetisi Serie A.

Sehari setelah pertandingan, Gattuso dan para pemain melakukan pertemuan di pusat latihan Formello. Agenda tersebut sebenarnya sudah dijadwalkan sebelum pertandingan melawan Mantova sehingga bukan merupakan bentuk hukuman.

Meski demikian, hasil pertandingan membuat pertemuan itu menjadi momentum untuk melakukan evaluasi. Gattuso bersama para pemain membicarakan penyebab Lazio gagal tampil maksimal.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi performa tim adalah kondisi fisik. Gattuso memang memberikan program pramusim dengan intensitas tinggi. Akibatnya, sejumlah pemain dinilai masih merasakan kelelahan ketika menghadapi Mantova.

Namun, masalah Lazio tidak berhenti pada kondisi fisik. Mereka juga kesulitan mengembangkan permainan ketika menghadapi lawan yang mampu membaca strategi dengan baik.