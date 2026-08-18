Hasil Coppa Italia 2026: Jay Idzes Dicadangkan saat Sassuolo Lumat Cesena 3 Gol Tanpa Balas

Jay Idzes hanya berada di bangku cadangan saat Sassuolo menang 3-0 atas Cesena pada babak 32 besar Coppa Italia 2026/2027. (Sassuolo)
JawaPos.com — Sassuolo melaju ke babak berikutnya Coppa Italia 2026/2027 setelah mengalahkan Cesena 3-0 di Mapei Stadium, Sassuolo, pada Selasa dini hari WIB.
Bek Timnas Indonesia Jay Idzes hanya menyaksikan kemenangan tersebut dari bangku cadangan, sementara Cristian Volpato, Vasilie Adzic, dan Luca Lipani menjadi pencetak gol Sassuolo.
Sassuolo tampil dominan sejak pertandingan dimulai dan langsung mengambil kendali permainan di kandang sendiri.
Meski Jay Idzes tidak dimainkan, lini belakang Sassuolo mampu menjaga Cesena tetap kesulitan mengembangkan serangan hingga tuan rumah mendapatkan momentum untuk membuka skor pada menit ke-13.
Cristian Volpato menjadi pemain pertama yang mencatatkan namanya di papan skor.
Volpato memanfaatkan umpan Simone Cinquegrano sebelum melepaskan tembakan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan kiper Cesena, sehingga Sassuolo unggul 1-0.
Gol cepat tersebut membuat Sassuolo semakin percaya diri menguasai jalannya pertandingan.
Tuan rumah terus menciptakan peluang dan menjaga tekanan di area pertahanan Cesena, tetapi sejumlah kesempatan yang muncul belum mampu menambah keunggulan hingga mendekati penghujung babak pertama.
Cesena berusaha merespons tekanan Sassuolo dengan memperkuat pertahanan sekaligus mencari kesempatan melalui serangan balik.
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Jawa Pos
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