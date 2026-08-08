Jay Idzes Masih Cedera, Kapten Timnas Indonesia Absen di Seluruh Laga Pramusim Sassuolo

Pemain Sassuolo dan kapten timnas Indonesia Jay Idzes cedera saat lawan AC Milan. (Dok. Jay Idzes)
JawaPos.com - Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, masih harus bersabar untuk kembali ke lapangan. Bek tengah berusia 26 tahun tersebut belum memperkuat Sassuolo dalam rangkaian pertandingan pramusim jelang bergulirnya Serie A Italia 2026/2027.
Idzes diketahui mengalami cedera sejak Mei 2026. Hingga memasuki awal Agustus, pemain kelahiran Belanda itu belum kembali tampil bersama klubnya.
Kondisi tersebut membuat Idzes juga harus melewatkan agenda Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni lalu.
Padahal, dirinya menjadi salah satu pemain penting di lini belakang skuad Garuda sekaligus dipercaya mengenakan ban kapten.
Baca Juga:Tampil Mengecewakan dan Keok di Piala AFF 2026, Timnas Indonesia Harus Bangkit di Piala Asia 2027!
Sementara itu, Sassuolo sudah menjalani sejumlah pertandingan uji coba sebagai persiapan menghadapi musim baru.
Dari lima laga yang telah dimainkan, klub berjuluk Neroverdi tersebut mencatat hasil yang cukup beragam.
Sassuolo mengawali pramusim dengan kemenangan telak 22-1 atas Alta. Setelah itu, mereka kembali meraih kemenangan dengan mengalahkan Padova 4-1.
Baca Juga:Erick Thohir Buka Suara! PSSI Evaluasi Timnas Indonesia Usai Gagal ke Semifinal Piala AFF 2026
Namun, hasil positif tersebut tidak berlanjut dalam laga berikutnya. Sassuolo kalah 0-2 dari Trento, kemudian bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi US Folgore Caratese.
Pada pertandingan pramusim terbaru, Sassuolo kembali menelan kekalahan. Mereka takluk 1-4 dari klub La Liga Spanyol, Celta Vigo.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan