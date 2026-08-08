Jay Idzes Masih Cedera, Kapten Timnas Indonesia Absen di Seluruh Laga Pramusim Sassuolo

JawaPos.com - Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, masih harus bersabar untuk kembali ke lapangan. Bek tengah berusia 26 tahun tersebut belum memperkuat Sassuolo dalam rangkaian pertandingan pramusim jelang bergulirnya Serie A Italia 2026/2027.

Idzes diketahui mengalami cedera sejak Mei 2026. Hingga memasuki awal Agustus, pemain kelahiran Belanda itu belum kembali tampil bersama klubnya.

Kondisi tersebut membuat Idzes juga harus melewatkan agenda Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni lalu.

Padahal, dirinya menjadi salah satu pemain penting di lini belakang skuad Garuda sekaligus dipercaya mengenakan ban kapten.

Sementara itu, Sassuolo sudah menjalani sejumlah pertandingan uji coba sebagai persiapan menghadapi musim baru.

Dari lima laga yang telah dimainkan, klub berjuluk Neroverdi tersebut mencatat hasil yang cukup beragam.

Sassuolo mengawali pramusim dengan kemenangan telak 22-1 atas Alta. Setelah itu, mereka kembali meraih kemenangan dengan mengalahkan Padova 4-1.

Namun, hasil positif tersebut tidak berlanjut dalam laga berikutnya. Sassuolo kalah 0-2 dari Trento, kemudian bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi US Folgore Caratese.