Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo Kembali Terlibat Persaingan dalam Perburuan Rekor

JawaPos.com – Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo kembali terlibat dalam persaingan baru melalui perburuan rekor gol sepanjang karier, meskipun keduanya kini berada pada tahap akhir perjalanan profesional.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (14/8), Cristiano Ronaldo menjadi pemain yang paling dekat dengan pencapaian 1.000 gol setelah mencatat 978 gol resmi, sehingga hanya membutuhkan 22 gol lagi untuk mencapai tonggak bersejarah tersebut.

Sementara itu, Messi terus menambah jumlah gol bersama Inter Miami dan menjaga persaingan statistik dengan Ronaldo yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.

Ronaldo berpeluang mencapai 1.000 gol pada musim 2026/27 apabila mampu mempertahankan produktivitasnya bersama Al Nassr di Liga Pro Saudi.

Dalam tiga musim penuh sebelumnya di Arab Saudi, penyerang asal Portugal tersebut selalu mampu mencetak lebih dari 22 gol, sehingga target tersebut terbuka apabila performanya tetap konsisten.

Ronaldo juga sebelumnya menyatakan bahwa pencapaian 1.000 gol merupakan salah satu targetnya, meskipun memenangkan trofi tetap menjadi prioritas utama dalam kariernya.

Di sisi lain, Messi terus memperpanjang catatan golnya bersama Inter Miami dan membuat rivalitas dengan Ronaldo tetap menjadi perhatian dunia sepak bola.

Persaingan keduanya kini tidak lagi berlangsung secara langsung seperti ketika mereka bermain di Spanyol bersama Barcelona dan Real Madrid, tetapi rekor individu tetap menjadi penghubung perjalanan karier keduanya.