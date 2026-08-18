Jamie Carragher Ragukan Michael Carrick, Manchester United Dinilai Belum Siap Juara Premier League

JawaPos.com - Jamie Carragher memberikan penilaian cukup tegas terhadap peluang Manchester United menjadi juara Premier League 2026/27. Legenda Liverpool itu menilai Setan Merah belum memiliki sosok yang tepat untuk membawa mereka kembali mengangkat trofi liga bersama Michael Carrick.

Carrick mendapatkan kepercayaan sebagai pelatih permanen Manchester United pada musim panas ini. Keputusan tersebut diambil setelah ia menunjukkan performa menjanjikan ketika dipercaya menjadi pelatih interim.

Mantan gelandang Manchester United itu berhasil membawa tim meraih sejumlah kemenangan penting. Arsenal, Manchester City, dan Liverpool berhasil dikalahkan dalam periode tersebut.

Baca Juga:Manchester City Incar Ayyoub Bouaddi untuk Isi Posisi yang Rodri

Manchester United kemudian mengakhiri musim di posisi ketiga dan memastikan tiket ke Liga Champions. Hasil itu membuat Carrick mendapat kesempatan untuk membangun timnya sendiri pada musim 2026/27.

Namun, bagi Carragher, pencapaian tersebut belum cukup untuk menjadikan Carrick sebagai kandidat pelatih yang mampu membawa Manchester United menjadi juara.

Dalam acara The Overlap Fan Debate, Carragher mengakui Carrick telah melakukan pekerjaan dengan baik. Meski demikian, ia merasa ada sesuatu yang belum dimiliki sang pelatih.

Carragher menyebut Carrick belum mempunyai "stardust" sebagai seorang manajer untuk memenangkan Premier League maupun Liga Champions.

"Saya pribadi tidak berpikir Michael Carrick memiliki kualitas spesial sebagai manajer untuk memenangkan Liga Champions atau Premier League," ujar Carragher.