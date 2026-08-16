Kekalahan Menyakitkan, Carrick: United Masih Punya Pekerjaan Rumah!

JawaPos.com - Michael Carrick tidak berusaha mencari pembenaran setelah Manchester United menelan kekalahan 2-4 dari AC Milan dalam pertandingan pramusim di Wroclaw, Polandia.
United sebenarnya dua kali mampu memimpin pertandingan. Namun, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan hingga peluit akhir. Milan justru mencetak tiga gol secara beruntun untuk membalikkan keadaan.
Kekalahan ini menjadi yang kedua bagi United dalam enam pertandingan pramusim. Sebelumnya, Setan Merah mencatat kemenangan atas Atletico Madrid dan bermain imbang 1-1 melawan juara Eropa Paris Saint-Germain.
Melansir ESPN, Carrick tetap menilai pramusim United secara keseluruhan berjalan positif, tetapi mengakui penampilan melawan Milan jauh dari standar yang diharapkan.
"Secara keseluruhan, [pramusim] berjalan sangat baik, saya pikir ada banyak hal positif yang bisa diambil darinya," kata Carrick kepada MUTV setelah pertandingan.
"Kami kecewa dengan hasil hari ini. Kami tidak bermain bagus hari ini, jadi ada alasannya. Dalam beberapa hal, kami perlu belajar dari ini, kami perlu meningkatkan diri, beberapa pemain baru saja memainkan menit bermain pertama mereka."
"Lagipula ada berbagai alasan -- tidak ada alasan yang bisa dimaafkan, kami hanya tidak bermain dengan baik hari ini," tambahnya.
Manchester United mengawali pertandingan dengan sangat baik. Baru sekitar 100 detik berjalan, Harry Maguire sudah membawa mereka unggul melalui sundulan.
Namun, Milan tidak membutuhkan waktu lama untuk merespons. Samuel Chukwueze memanfaatkan ruang di tiang jauh untuk menyamakan kedudukan.
United kembali berada di depan setelah Patrick Dorgu mencetak gol pada babak kedua. Sayangnya, keunggulan tersebut kembali gagal dipertahankan.
Alphadjo Cisse, Gonçalo Ramos, dan Ruben Loftus-Cheek kemudian mencetak gol secara beruntun untuk membawa Milan menang 4-2.
Bagi Carrick, pertandingan tersebut menjadi pengingat bahwa United masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum kompetisi resmi dimulai.
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Jawa Pos
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