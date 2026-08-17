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Aprillia JP
Selasa, 18 Agustus 2026 | 05.40 WIB

Galatasaray Tawar Bruno Fernandes Rp1 Triliun, MU Tetap Bertahan

Galatasaray dikabarkan menyiapkan tawaran hingga EUR 50 juta untuk Bruno Fernandes. Manchester United disebut tetap ingin mempertahankan kaptennya. (Dok. (@brunofernandes8/Instagram) - Image

Galatasaray dikabarkan menyiapkan tawaran hingga EUR 50 juta untuk Bruno Fernandes. Manchester United disebut tetap ingin mempertahankan kaptennya. (Dok. (@brunofernandes8/Instagram)

JawaPos.com – Galatasaray dikabarkan serius memburu kapten Manchester United Bruno Fernandes pada bursa transfer musim panas 2026. Klub asal Turki itu bahkan disebut menyiapkan paket finansial hingga EUR 50 juta atau sekitar Rp1 triliun untuk menguji keteguhan Setan Merah mempertahankan sang gelandang.

Presiden Galatasaray Dursun Ozbek disebut ikut mengawasi langsung upaya perekrutan tersebut. Selain tawaran kepada Manchester United, klub Istanbul itu juga dikabarkan telah menyiapkan kontrak empat tahun untuk Fernandes.

Dalam proposal tersebut, Fernandes disebut akan mendapat gaji bersih EUR 21 juta atau sekitar Rp433 miliar per tahun. Galatasaray juga dikabarkan menawarkan bonus tanda tangan sebesar EUR 4 juta atau sekitar Rp82 miliar.

Tawaran tersebut menjadi salah satu daya tarik utama bagi Fernandes. Sistem perpajakan di Turki disebut memungkinkan pemain 31 tahun itu mendapatkan pendapatan bersih sekitar dua kali lipat dari yang diterimanya saat ini di Manchester United.

Fernandes saat ini memasuki 12 bulan terakhir kontraknya bersama Manchester United. Ia disebut menerima gaji sekitar GBP 200.000 atau sekitar Rp4 miliar per pekan.

Namun, besarnya proposal Galatasaray belum tentu cukup untuk membuka pintu negosiasi. Manchester United dikabarkan masih berpegang pada rencana mempertahankan Fernandes karena sang kapten dianggap sebagai bagian penting dari proyek tim untuk Premier League 2026/2027.

Situasi tersebut membuat Galatasaray harus menyiapkan strategi lain. Klub asal Istanbul itu disebut dapat mengajukan proposal awal EUR 35 juta atau sekitar Rp722 miliar yang pembayarannya dilakukan dalam tiga tahap hingga 2028.

Nilai tersebut masih bisa bertambah EUR 15 juta atau sekitar Rp309 miliar melalui sejumlah bonus berdasarkan pencapaian Fernandes dan Galatasaray.

Dilansir dari The Independent, salah satu bonus tersebut berupa EUR 1,5 juta atau sekitar Rp30 miliar untuk setiap gelar Liga Turki yang diraih Fernandes, dengan batas maksimal EUR 6 juta atau sekitar Rp123 miliar.

Galatasaray juga disebut akan membayar EUR 2 juta atau sekitar Rp41 miliar jika Fernandes menjadi pemberi assist terbanyak di liga pada musim pertamanya. Jika pencapaian tersebut baru diraih pada musim kedua, bonus yang diberikan disebut sebesar EUR 1,5 juta atau sekitar Rp30 miliar.

Editor: Hendra
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