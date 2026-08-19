Manchester United Tegaskan Bruno Fernandes Tidak Dijual Usai Galatasaray Mengajukan Tawaran

JawaPos.com – Manchester United dikabarkan akan segera menolak pendekatan Galatasaray yang berupaya mendatangkan kapten mereka, Bruno Fernandes, pada penghujung bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Bein The Mirror pada Selasa (18/8), Klub Turki tersebut disebut tengah menyiapkan paket finansial besar untuk gelandang asal Portugal itu, tetapi Manchester United tetap pada pendirian bahwa Fernandes tidak dijual.

Pemain berusia 31 tahun tersebut masih menjadi bagian penting dari rencana Michael Carrick untuk menghadapi musim 2026/27.

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Fernandes saat ini memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Manchester United, meskipun klub memiliki opsi memperpanjang masa baktinya selama satu musim tambahan.

Diketahui bahwa kontrak Fernandez memiliki klausul pelepasan senilai EUR 56 juta atau sekitar Rp1,35 triliun sehingga klub di luar Inggris memiliki peluang mengaktifkan klausul tersebut.

Meski Galatasaray disebut memberikan pendekatan berani dengan tawaran finansial yang substansial, Manchester United tidak berencana membiarkan sang kapten meninggalkan Old Trafford pada musim panas ini.

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Manchester United masih mengandalkan Fernandes untuk memimpin tim dalam upaya mempertahankan momentum setelah finis di posisi ketiga Liga Primer musim lalu.

Fernandes sendiri sebelumnya memberikan sinyal bahwa dirinya masih memiliki komitmen terhadap Manchester United dan ingin membantu klub kembali bersaing di puncak sepak bola Inggris serta Eropa.