Bruno Fernandes Jadi Rebutan 3 Klub, Bikin Manchester United Dilema

JawaPos.com - Bruno Fernandes menjadi pusat perhatian dalam laga pramusim Manchester United melawan Leeds United di Croke Park, Dublin.

Bukan hanya karena aksi sang kapten di lapangan, tetapi juga lantaran masa depannya di Old Trafford mulai kembali dipertanyakan.

Manchester United menghadapi Leeds dalam pertandingan pramusim yang berlangsung di hadapan sekitar 82.500 penonton. Fernandes mendapat sambutan meriah ketika namanya diumumkan sebagai salah satu pemain yang masuk dari bangku cadangan.

Antusiasme suporter terhadap gelandang asal Portugal itu terlihat sepanjang pertandingan. Fernandes sempat mencetak gol, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Ia kemudian hampir membawa Manchester United unggul melalui tembakan dari luar kotak penalti yang hanya membentur mistar.

Perhatian terhadap Fernandes bahkan membuat pertandingan sempat dihentikan. Tiga suporter masuk ke lapangan secara berurutan untuk mendapatkan foto bersama pemain berusia 31 tahun tersebut.

Karena pertandingan sudah memasuki menit ke-90 dan situasi mulai sulit dikendalikan, laga akhirnya dihentikan tanpa tambahan waktu.

Pemenang kemudian ditentukan melalui adu penalti.

Fernandes menjadi salah satu pemain yang gagal menjalankan tugasnya dari titik putih.