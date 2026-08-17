Manchester United Bidik Wharton hingga Mbaye, Ini Daftar Targetnya

JawaPos.com – Manchester United masih berburu tambahan pemain menjelang bursa transfer musim panas 2026 ditutup. Adam Wharton hingga Ibrahim Mbaye menjadi beberapa nama yang masuk radar Setan Merah untuk memperkuat skuad Michael Carrick.

Aktivitas tersebut menjadi penting setelah Manchester United memastikan tempat di Liga Champions 2026/27. The Red Devils finis di posisi ketiga Premier League musim lalu sehingga harus menyiapkan skuad yang lebih dalam untuk menghadapi agenda domestik dan Eropa.

Wharton menjadi salah satu nama yang mendapat sorotan. Gelandang Crystal Palace tersebut bahkan mendapat rekomendasi dari legenda Manchester United, Paul Scholes.

Scholes sebelumnya menempatkan Sandro Tonali sebagai pilihan utama untuk posisi gelandang. Namun, setelah peluang mendatangkan pemain Newcastle itu disebut semakin sulit, ia menilai Wharton bisa menjadi alternatif yang tepat.

"Saya tidak percaya Manchester United tidak mencoba membeli Adam Wharton," ujar Scholes dalam podcast The Good, The Bad & The Football.

Wharton memang memiliki modal kuat untuk menarik perhatian. Ia menjadi bagian penting Crystal Palace saat klub tersebut meraih FA Cup dan kemudian menjuarai UEFA Conference League 2026.

Selain Wharton, Manchester United juga disebut menjalin komunikasi terkait Ibrahim Mbaye. Winger berusia 18 tahun tersebut merupakan salah satu talenta muda Paris Saint-Germain yang mulai menarik perhatian sejumlah klub Eropa.

Mbaye dikabarkan terbuka terhadap kemungkinan pindah ke Inggris, tetapi kesempatan bermain di Liga Champions menjadi salah satu pertimbangan. Kondisi tersebut bisa menjadi modal bagi United yang musim ini kembali tampil di kompetisi elite Eropa.

Nama lain yang dipantau adalah Kaua Elias. Striker Shakhtar Donetsk tersebut mencuri perhatian setelah mencetak perfect hat-trick dalam kemenangan 5-1 atas FC Kudrivka.