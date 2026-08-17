Arsenal Juara Community Shield, Osimhen dan Quansah Jadi Target

JawaPos.com – Arsenal baru saja mengangkat trofi Community Shield 2026 setelah mengalahkan Manchester City 3-0. Namun, kemenangan tersebut belum membuat Mikel Arteta berhenti membenahi skuad karena The Gunners masih aktif mencari tambahan pemain di bursa transfer.

Dua nama yang mencuat adalah Victor Osimhen dan Jarell Quansah. Arsenal disebut membutuhkan tambahan kekuatan di lini depan sekaligus opsi lebih banyak di sektor pertahanan.

Arsenal sebelumnya dikaitkan dengan penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez. Namun, upaya mendatangkan pemain Argentina tersebut tidak mudah sehingga Osimhen mulai muncul sebagai salah satu alternatif.

Osimhen saat ini memperkuat Galatasaray dan masih menjadi bagian penting dari skuad klub Turki tersebut. Masalahnya, Galatasaray tidak menunjukkan keinginan untuk melepas striker asal Nigeria itu.

Presiden Galatasaray Dursun Ozbek bahkan menegaskan tidak akan menjual Osimhen. “Berapa pun harganya, saya tidak menjual Osimhen,” kata Ozbek dikutip dari The Sun.

Pernyataan tersebut membuat langkah Arsenal tidak akan mudah jika benar-benar ingin mendatangkan Osimhen. The Gunners harus menyiapkan tawaran besar sekaligus meyakinkan Galatasaray untuk mengubah sikapnya.

Di sektor pertahanan, Arsenal juga dikaitkan dengan Jarell Quansah. Klub London Utara itu disebut telah membuka pembicaraan dengan Bayer Leverkusen mengenai kemungkinan transfer bek asal Inggris tersebut.

Quansah dinilai bisa menambah kedalaman skuad di lini belakang. Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting karena Arsenal masih harus mengelola kondisi beberapa pemain bertahan.

William Saliba belum sepenuhnya kembali dari cedera jangka panjang, sedangkan Jurrien Timber baru mulai meningkatkan intensitas latihan. Kondisi tersebut membuat Arteta masih membutuhkan opsi tambahan.