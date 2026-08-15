Alasan Community Shield Arsenal vs Manchester City Digelar di Cardiff

JawaPos.com - Perebutan trofi pertama musim baru akan segera dimulai. Arsenal dan Manchester City dijadwalkan bertemu dalam laga FA Community Shield akhir pekan ini.

Biasanya, pertandingan yang mempertemukan juara Premier League dengan pemenang Piala FA tersebut digelar di Wembley. Namun, ada pengecualian untuk edisi tahun ini.

Community Shield kali ini akan berlangsung di Principality Stadium, Cardiff, Wales.

Wembley sudah digunakan untuk konser The Weeknd Melansir ESPN, alasan utama perpindahan venue sebenarnya cukup sederhana: Wembley sudah memiliki agenda lain pada akhir pekan ini.

Stadion nasional Inggris tersebut akan menjadi bagian dari rangkaian tur "After Hours Til Dawn" milik The Weeknd, yang berlangsung di London mulai 14 hingga 19 Agustus.

Karena itu, FA harus mencari stadion alternatif untuk menggelar Community Shield. Pilihan akhirnya jatuh kepada Principality Stadium di Cardiff.

Dengan kapasitas besar dan pengalaman menjadi tuan rumah berbagai pertandingan sepak bola internasional, stadion tersebut dinilai cocok untuk menggantikan Wembley.

Bukan pertama kalinya Community Shield pindah dari Wembley