Hasil Arsenal vs Manchester City di Community Shield, Awal Manis The Gunners

JawaPos.com - Arsenal meraih trofi FA Community Shield 2026. The Gunners berhak meraih itu setelah menyudahi perlawanan Manchester City, 3-0, di Millennium Stadium, Cardiff, Minggu (16/8) malam WIB.

Arsenal sudah unggul cepat di babah awal melalui Riccardo Calafiori pada menit pertama, dan gol dari Kai Havertz pada menit ke-28. Dua gol itu mempertegas dominasi skuad asuhan Mikel Arteta di babak pertama.

Manchester City sempat memberikan perlawanan di babak kedua, di mana mereka berusaha menguasai jalannya pertandingan. Hal itu terbukti dengan statistik, di mana The Citizens lebih dominan.

Akan tetapi, Arsenal justru berhasil menggandakan keunggulan mereka melalui Martin Odegaard. Gol itu menjadi penutup pesta skuad London utara di ajang tersebut.

Bagi Arsenal, ini menjadi penegasan bahwa mereka sudah siap menjalani Liga Inggris musim 2026/2027.

Tak dipungkiri bahwa Community Shield kerap dianggap sebagai batu loncatan sebelum menjalani kerasnya persaingan di tingkat kompetisi seperti Liga Inggris.

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Dan, Arsenal membuktikan kesiapan mereka, sekaligus menambah trofi Community Shield. The Gunners sejauh ini telah mengoleksi 18 trofi, dan hanya tertinggal tiga gelar dari Manchester United sebagai peraih trofi terbanyak.

"Terpenting bagi kami adalah kesiapan kami, dan kami membuktikannya," tegas Pelatih Arsenal, Mikel Arteta.