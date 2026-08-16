Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Edi Yulianto
Senin, 17 Agustus 2026 | 06.10 WIB

Hasil Arsenal vs Manchester City di Community Shield, Awal Manis The Gunners

Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal ke gawang Manchester City di Community Shield. (guardian) - Image

Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal ke gawang Manchester City di Community Shield. (guardian)

JawaPos.com - Arsenal meraih trofi FA Community Shield 2026. The Gunners berhak meraih itu setelah menyudahi perlawanan Manchester City, 3-0, di Millennium Stadium, Cardiff, Minggu (16/8) malam WIB.

Arsenal sudah unggul cepat di babah awal melalui Riccardo Calafiori pada menit pertama, dan gol dari Kai Havertz pada menit ke-28. Dua gol itu mempertegas dominasi skuad asuhan Mikel Arteta di babak pertama.

Manchester City sempat memberikan perlawanan di babak kedua, di mana mereka berusaha menguasai jalannya pertandingan. Hal itu terbukti dengan statistik, di mana The Citizens lebih dominan.

Akan tetapi, Arsenal justru berhasil menggandakan keunggulan mereka melalui Martin Odegaard. Gol itu menjadi penutup pesta skuad London utara di ajang tersebut.

Bagi Arsenal, ini menjadi penegasan bahwa mereka sudah siap menjalani Liga Inggris musim 2026/2027.

Tak dipungkiri bahwa Community Shield kerap dianggap sebagai batu loncatan sebelum menjalani kerasnya persaingan di tingkat kompetisi seperti Liga Inggris.

Dan, Arsenal membuktikan kesiapan mereka, sekaligus menambah trofi Community Shield. The Gunners sejauh ini telah mengoleksi 18 trofi, dan hanya tertinggal tiga gelar dari Manchester United sebagai peraih trofi terbanyak.

"Terpenting bagi kami adalah kesiapan kami, dan kami membuktikannya," tegas Pelatih Arsenal, Mikel Arteta.

Arteta berharap kemenangan di Community Shield dapat menjadi pemicu semangat timnya dapat mempertahankan status sebagai juara bertahan di Liga Inggris.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Arsenal vs Manchester City: Arteta dan Maresca Berebut DNA Guardiola - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Arsenal vs Manchester City: Arteta dan Maresca Berebut DNA Guardiola

Minggu, 16 Agustus 2026 | 15.10 WIB

Alasan Community Shield Arsenal vs Manchester City Digelar di Cardiff - Image
Sepak Bola Dunia

Alasan Community Shield Arsenal vs Manchester City Digelar di Cardiff

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21.59 WIB

Jarell Quansah Masuk Radar Arsenal, Jadi Alternatif Jika Gagal Datangkan Ezri Konsa - Image
Sepak Bola Dunia

Jarell Quansah Masuk Radar Arsenal, Jadi Alternatif Jika Gagal Datangkan Ezri Konsa

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 20.12 WIB

Terpopuler

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan - Image
1

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

2

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

3

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

4

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya

9

Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar

10

5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore