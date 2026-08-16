Kondisi Jamal Musiala Setelah Insiden Pingsan, Tampil di Piala Super?

Jamal Musiala sempat pingsan dan terlihat limbung saat Bayern Munchen mengalahkan RB Leipzig 3-1. Pemain asal Jerman itu kemudian dipastikan baik-baik saja setelah mendapat penanganan medis. (Instagram/@tefzon_fantasy)
JawaPos.com - Jamal Musiala membuat para pemain dan penonton cemas setelah sempat pingsan dalam pertandingan Bayern Munchen melawan RB Leipzig, Sabtu.
Musiala sebelumnya menjadi salah satu pemain penting dalam kemenangan 3-1 Bayern. Namun, beberapa menit sebelum pertandingan berakhir, perhatian justru tertuju kepadanya setelah ia terlihat kehilangan keseimbangan di tengah cuaca yang sangat panas.
Insiden tersebut terjadi hanya beberapa saat setelah Musiala mencetak gol ketiga Bayern. Dengan suhu mencapai 33 derajat Celsius, pemain berusia 23 tahun itu tampak kesulitan ketika berdiri menunggu pertandingan kembali dilanjutkan.
Musiala perlahan terlihat limbung. Tubuhnya kemudian mulai kehilangan keseimbangan dan ia nyaris jatuh ke tanah.
Ismael Saibari menjadi pemain pertama yang menyadari situasi tersebut. Ia segera berlari menghampiri Musiala dan membantunya berbaring di lapangan.
Joshua Kimmich juga langsung mendekat sebelum tim medis Bayern bergegas memberikan pertolongan.
Situasi tersebut sempat terlihat mengkhawatirkan karena Musiala terbaring tanpa banyak bergerak di atas lapangan.
Beruntung, setelah beberapa menit mendapatkan pemeriksaan dan perawatan, kondisi Musiala dinyatakan baik-baik saja.
Ia kemudian berdiri dan dibantu berjalan menuju pinggir lapangan. Para penonton memberikan tepuk tangan dan meneriakkan namanya sebagai bentuk dukungan.
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Jawa Pos
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