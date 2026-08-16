Jamal Musiala Pingsan Usai Cetak Gol, Bayern Munchen Beri Kabar Terkini

JawaPos.com - Jamal Musiala sempat membuat suasana di Allianz Arena berubah tegang setelah tiba-tiba ambruk beberapa menit usai mencetak gol. Bayern Munchen kemudian memastikan kondisi bintang Timnas Jerman itu baik-baik saja.

Jamal Musiala sempat membuat Bayern Munchen cemas saat menghadapi RB Leipzig dalam laga pramusim Telekom Cup di Allianz Arena, Sabtu (15/8/2026). Beberapa menit setelah mencetak gol ketiga Bayern, gelandang Timnas Jerman itu tiba-tiba pingsan di lapangan.

Musiala baru masuk pada menit ke-69 menggantikan Arijon Ibrahimovic. Pada menit ke-81, ia mencetak gol penutup yang memastikan Bayern unggul 3-1 atas Leipzig sebelum insiden tersebut terjadi.

Situasi langsung berubah tegang. Ismael Saibari segera menghampiri Musiala dan membantunya berada dalam posisi aman sebelum tim medis Bayern masuk ke lapangan.

Musiala kemudian mendapat perawatan selama beberapa menit. Setelah kondisinya membaik, ia mampu meninggalkan lapangan dengan bantuan tim medis.

Eberl Beri Kabar Lega Insiden tersebut sempat memunculkan kekhawatiran karena Musiala terlihat kehilangan kesadaran dan mengalami masalah sirkulasi. Namun, pemeriksaan awal tidak menunjukkan adanya masalah serius.

Direktur olahraga Bayern Munchen, Max Eberl, kemudian memberikan kabar yang menenangkan setelah pertandingan.

“Yang paling penting adalah dia baik-baik saja,” ujar Eberl, dilansir Bundesliga, Minggu (16/8/2026).

Laporan setelah pertandingan menyebut Musiala mengalami gangguan sirkulasi yang berkaitan dengan panas. Suhu di Munich saat laga berlangsung dilaporkan mencapai sekitar 33 derajat Celsius.