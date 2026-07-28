Galatasaray Angkat Suara Terkait Rumor Kepindahan Jamal Musiala dari Bayern Munich

Jamal Musiala (Instagram @jamalmusiala10)
JawaPos.com – Galatasaray akhirnya memberikan klarifikasi terkait rumor yang mengaitkan Jamal Musiala dengan klub asal Turki tersebut.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (28/7), Sejumlah media melaporkan bahwa gelandang Bayern Munich itu berpeluang bergabung dengan Galatasaray dengan status pinjaman. Kabar tersebut sempat memicu spekulasi luas mengenai masa depan pemain internasional Jerman itu.
Galatasaray kemudian merilis pernyataan resmi untuk membantah seluruh laporan yang beredar. Klub menegaskan bahwa tidak pernah ada kesepakatan dengan Jamal Musiala maupun Bayern Munich terkait kemungkinan transfer sang pemain.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk klarifikasi kepada publik sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi.
Di sisi lain, Musiala masih diproyeksikan menjadi bagian penting dari rencana Bayern Munich untuk menghadapi musim baru.
Hingga saat ini, tidak ada indikasi bahwa pemain berusia 23 tahun tersebut ingin meninggalkan klub atau bahwa Bayern berniat melepasnya.
Musiala juga tengah melanjutkan proses pemulihan setelah menjalani operasi usai tampil bersama Jerman di Piala Dunia FIFA 2026.
Kedatangan gelandang Maroko, Ismael Saibari, ke Bayern disebut hanya akan menambah persaingan di lini tengah.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026
Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi