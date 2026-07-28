Galatasaray Angkat Suara Terkait Rumor Kepindahan Jamal Musiala dari Bayern Munich

JawaPos.com – Galatasaray akhirnya memberikan klarifikasi terkait rumor yang mengaitkan Jamal Musiala dengan klub asal Turki tersebut.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (28/7), Sejumlah media melaporkan bahwa gelandang Bayern Munich itu berpeluang bergabung dengan Galatasaray dengan status pinjaman. Kabar tersebut sempat memicu spekulasi luas mengenai masa depan pemain internasional Jerman itu.

Galatasaray kemudian merilis pernyataan resmi untuk membantah seluruh laporan yang beredar. Klub menegaskan bahwa tidak pernah ada kesepakatan dengan Jamal Musiala maupun Bayern Munich terkait kemungkinan transfer sang pemain.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk klarifikasi kepada publik sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi.

Di sisi lain, Musiala masih diproyeksikan menjadi bagian penting dari rencana Bayern Munich untuk menghadapi musim baru.

Hingga saat ini, tidak ada indikasi bahwa pemain berusia 23 tahun tersebut ingin meninggalkan klub atau bahwa Bayern berniat melepasnya.

Musiala juga tengah melanjutkan proses pemulihan setelah menjalani operasi usai tampil bersama Jerman di Piala Dunia FIFA 2026.