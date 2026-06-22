Jamal Musiala hingga Jamal Lewis, Mengapa Nama Arab Ini Banyak Muncul di Inggris

JawaPos.com - Nama Jamal Musiala sudah sangat dikenal oleh penggemar sepak bola dunia. Gelandang serang muda yang membela Timnas Jerman itu menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, ada satu hal yang sering membuat orang penasaran, yaitu namanya. Bagi sebagian penggemar, nama Jamal identik dengan budaya Arab.

Karena itu, tidak sedikit yang mengira Musiala memiliki keturunan Arab. Padahal kenyataannya berbeda. Musiala lahir di Jerman dan memiliki ayah berkewarganegaraan Inggris yang berasal dari keluarga keturunan Nigeria.

Fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada Jamal Musiala. Di Inggris, ada cukup banyak atlet dan pesepak bola yang menggunakan nama Jamal meskipun tidak memiliki latar belakang Arab secara langsung. Nama tersebut dapat ditemukan pada pemain seperti Jamal Lewis maupun Jamal Lascelles.

Lalu, bagaimana nama yang berasal dari bahasa Arab itu bisa menjadi begitu populer di Britania Raya?

Secara etimologi, Jamal berasal dari bahasa Arab yang berarti keindahan, kecantikan, atau daya tarik. Nama ini telah digunakan selama berabad-abad di berbagai negara yang memiliki pengaruh budaya Islam.

Salah satu jalur penyebarannya menuju Inggris berasal dari Afrika Barat. Negara-negara seperti Nigeria, Ghana, Senegal, dan beberapa wilayah lain telah lama memiliki komunitas muslim yang besar. Seiring berjalannya waktu, nama-nama Arab seperti Jamal, Malik, Tariq, hingga Rahim menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat.

Ketika gelombang migrasi dari Afrika menuju Inggris meningkat pada abad ke-20, nama-nama tersebut ikut terbawa. Anak-anak yang lahir di Inggris dari keluarga keturunan Afrika tetap menggunakan nama yang diwariskan oleh orang tua mereka.